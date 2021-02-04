  1. الرئيسية
  2. غرائب منوعة

شاهد.. القبض على مواطن اعتدى على سائق ووثق جريمته بالفيديو في السعودية

الجمعة 05 فبراير 2021 01:03 ص / بتوقيت القدس +2GMT
شاهد.. القبض على مواطن اعتدى على سائق ووثق جريمته بالفيديو في السعودية



الرياض/سما/

ألقت شرطة منطقة الرياض في السعودية، القبض على مواطن، بعد أن اعتدى على شخص ووضعه بالقوة في صندوق سيارة خلفي، وقام بتوثيق ذلك ونشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال المتحدث الرسمي لشرطة الرياض، الرائد خالد الكريديس: "بالإشارة إلى الفيديو المتداول لشخص يوثق اعتداءه على آخر بالضرب والتلفظ عليه بألفاظٍ نابية وخادشة للحياء، فقد أسفرت نتائج المتابعة الأمنية عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من تحديد هويته والقبض عليه".

وأوضح الكريديس أن المتهم هو مواطن في العقد الثاني من العمر، وجار اتخاذ الإجراءات اللازمة بحقه تمهيدا لإحالته إلى النيابة العامة.

وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي، قد تداولوا مقطعا مصورا، أظهر اعتداء شخص على قائد سيارة شرق الرياض، وأرغمه على الركوب في الصندوق الخلفي للسيارة وسلب هاتفه.

#السعودية #واس #الرياض #اعتداء #مواقع التواصل الاجتماعي

الأكثر قراءة اليوم

الرئيس محمود عباس لعساف: "ألعن أبوهم" (فيديو)

وزارة المالية تكشف عن موعد صرف رواتب موظفي السلطة ..

وزارة الداخلية بغزة تتخذ حزمة إجراءات تخفيفية في القطاع.. اليك ابرزها

فيديو.. الرجوب: اتفقنا مع حماس على برنامج سياسي ولايوجد مرشح رئاسي لفتح حتى اللحظة

اعلام اسرائيلي يكشف تفاصيل جديدة حول الصاروخ المضاد للطائرات الذي أطلقه حزب الله أمس

حماس : جاهزون لابرام صفقة تبادل أسرى لكن .. ؟

وزارة التعليم بغزة توضح مواعيد الامتحانات وآليات نهاية الفصل الدراسي الأول وبداية الثاني

الأخبار الرئيسية

عبد المنعم سعيد

د. عبد المنعم سعيد يكتب: "سيناريوهات فلسطينية"!!

إعلان من وزارة الاتصالات بغزة حول المنحة القطرية

بالفيديو:السنوار يوجه رسالة تهديد للاحتلال في حال أصرَّ على منع الانتخابات.. "سنربك حساباتكم"!

شاهد- داخلية غزة: القرارات المعلنة يتم اتخاذها بعناية وبشكل مدروس.. وندرس تشغيل قطاعات جديدة

لجنة الطوارئ بغزة: سببان رئيسيان للتخفيف والتشديد فيما يخص فيروس كورونا بالقطاع