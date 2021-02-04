شاهد.. القبض على مواطن اعتدى على سائق ووثق جريمته بالفيديو في السعودية

الرياض/سما/

ألقت شرطة منطقة الرياض في السعودية، القبض على مواطن، بعد أن اعتدى على شخص ووضعه بالقوة في صندوق سيارة خلفي، وقام بتوثيق ذلك ونشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال المتحدث الرسمي لشرطة الرياض، الرائد خالد الكريديس: "بالإشارة إلى الفيديو المتداول لشخص يوثق اعتداءه على آخر بالضرب والتلفظ عليه بألفاظٍ نابية وخادشة للحياء، فقد أسفرت نتائج المتابعة الأمنية عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من تحديد هويته والقبض عليه".

عبر #سناب_الداخلية ..

متهور قام بصدم مركبة في احد طرق #الرياض ولاذ بالهرب ، والجهات الأمنية تتمكن من القبض عليه .#تم_القبض pic.twitter.com/YTN6JmUDnK — فهد اللويحق (@fahedloweehig) February 4, 2021

وأوضح الكريديس أن المتهم هو مواطن في العقد الثاني من العمر، وجار اتخاذ الإجراءات اللازمة بحقه تمهيدا لإحالته إلى النيابة العامة.

وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي، قد تداولوا مقطعا مصورا، أظهر اعتداء شخص على قائد سيارة شرق الرياض، وأرغمه على الركوب في الصندوق الخلفي للسيارة وسلب هاتفه.