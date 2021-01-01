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ماكرون يدعو لإشراك السعودية وإسرائيل في المفاوضات حول الاتفاق النووي مع ايران

الجمعة 05 فبراير 2021 12:59 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ماكرون يدعو لإشراك السعودية وإسرائيل في المفاوضات حول الاتفاق النووي مع ايران



وكالات

أعلن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، أنه سيدعم حوارا جديدا مع إيران حول الاتفاق النووي، معتبرا أن هناك حاجة إلى إيجاد سبيل لمشاركة السعودية وإسرائيل في الحوار.

وقال ماكرون، مساء اليوم الخميس، في حديث للمجلس الأطلسي الذي مقره في واشنطن: "إننا بحاجة حقا إلى إنجاز مفاوضات جديدة مع إيران".

وأضاف: "سأفعل كل ما بوسعنا لدعم أي مبادرة من قبل الولايات المتحدة لاستئناف.. الحوار، وأنا سأكون هنا... لكي أحاول أن ألعب دور وسيط نزيه ومتماسك في حصا الحوار".

وشدد الرئيس الفرنسي على أنه كلا من السعودية وإسرائيل يجب أن تشاركا بشكل أو بآخر في هذه العملية التفاوضية.

المصدر: "رويترز" 

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