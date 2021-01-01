  1. الرئيسية
  2. علوم وتكنولوجيا

وكالة ناسا تنشر صورة لـ"قمر الذئب" كما رآه روادها على متن محطة الفضاء الدولية

الجمعة 05 فبراير 2021 12:50 ص / بتوقيت القدس +2GMT
وكالة ناسا تنشر صورة لـ"قمر الذئب" كما رآه روادها على متن محطة الفضاء الدولية



وكالات

أصدرت وكالة ناسا صورة خاصة للقمر التقطها رواد الفضاء على متن محطة الفضاء الدولية (ISS).

وكشفت الصورة عن القمر في كامل تألقه، حيث التقطها الرواد في المدار الأرضي في 29 يناير الماضي، بعد يوم من اكتمال القمر والمعروف باسم قمر الذئب.

وعلقت ناسا على الصورة قائلة: "التقطت هذه الصورة للقمر المتضائل في 29 يناير 2021، في اليوم التالي لمرحلة اكتمال القمر، حيث كانت محطة الفضاء الدولية تدور على ارتفاع 264 ميلا (400 كم) فوق الصين بالقرب من الحدود المنغولية".



صورة القمر من محطة الفضاء الدولية


وعلى الرغم من أن محطة الفضاء الدولية أقرب إلى القمر منا على الأرض، إلا أن الفرق يكاد لا يقاس.

وتقع محطة الفضاء الدولية على ارتفاع 408 كيلومترات في المتوسط ​​فوق كوكبنا، بينما يبعد القمر عنها في المتوسط ​​384.400 كيلومتر.


وعلى هذا النحو، فإن أولئك الموجودين على متن محطة الفضاء الدولية هم أقرب بنسبة 0.1% من سطح القمر من سكان الأرض.

وتتحرك محطة الفضاء الدولية حول الأرض بمعدل مذهل، حيث تدور حول كوكبنا بسرعة مذهلة تبلغ 7.66 كيلومترات في الثانية، وتستغرق أكثر من 90 دقيقة بقليل لإكمال رحلة كاملة حول الأرض.

وأثناء تحليقها حول الأرض، تتحرك من الغرب إلى الشرق، متبعة شكل حرف "S" أفقي.

ولسوء الحظ، فإن محطة الفضاء الدولية تقترب من نهاية دورة حياتها. وتم تكليفها بالاستمرار حتى عام 2028 كجزء من التعاون الدولي في الفضاء.

ومع ذلك، كشف تقرير صادر عن الشركة المصنعة الروسية RSC Energia، المطورة والمقاول الرئيسي لبرنامج رحلات الفضاء الروسية المأهولة، أن المختبر المداري قد لا يستمر طويلا.

ووفقا لمدير الرحلة في القسم الروسي من محطة الفضاء الدولية، فلاديمير ألكسيفيتش سولوفييف، فقد تضررت العديد من العناصر الموجودة على محطة الفضاء الدولية بشكل لا يمكن إصلاحه، وقد يتم إحالة المحطة الفضائية إلى التقاعد المبكر.

وقال إن روسيا تتوقع "سيلا من الإخفاقات" على محطة الفضاء الدولية. وأشار إلى أن الضرر سيكون مكلفا للغاية، وقد تضطر روسيا إلى إنشاء مختبرها المداري الخاص بها.

المصدر: إكسبريس

#وكالة ناسا #قمر الذئب #محطة الفضاء الدولية #محطة الفضاء الدولية (ISS) #القمر
صورة القمر من محطة الفضاء الدولية

الأكثر قراءة اليوم

الرئيس محمود عباس لعساف: "ألعن أبوهم" (فيديو)

وزارة المالية تكشف عن موعد صرف رواتب موظفي السلطة ..

وزارة الداخلية بغزة تتخذ حزمة إجراءات تخفيفية في القطاع.. اليك ابرزها

فيديو.. الرجوب: اتفقنا مع حماس على برنامج سياسي ولايوجد مرشح رئاسي لفتح حتى اللحظة

اعلام اسرائيلي يكشف تفاصيل جديدة حول الصاروخ المضاد للطائرات الذي أطلقه حزب الله أمس

حماس : جاهزون لابرام صفقة تبادل أسرى لكن .. ؟

وزارة التعليم بغزة توضح مواعيد الامتحانات وآليات نهاية الفصل الدراسي الأول وبداية الثاني

الأخبار الرئيسية

عبد المنعم سعيد

د. عبد المنعم سعيد يكتب: "سيناريوهات فلسطينية"!!

إعلان من وزارة الاتصالات بغزة حول المنحة القطرية

بالفيديو:السنوار يوجه رسالة تهديد للاحتلال في حال أصرَّ على منع الانتخابات.. "سنربك حساباتكم"!

شاهد- داخلية غزة: القرارات المعلنة يتم اتخاذها بعناية وبشكل مدروس.. وندرس تشغيل قطاعات جديدة

لجنة الطوارئ بغزة: سببان رئيسيان للتخفيف والتشديد فيما يخص فيروس كورونا بالقطاع