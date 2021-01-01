  1. الرئيسية
  2. أخبار الخليج

الصحة الكويتية: لا رحلات مباشرة مع أكثر من 30 جهة من بينها دول عربية

الجمعة 05 فبراير 2021 12:47 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الصحة الكويتية: لا رحلات مباشرة مع أكثر من 30 جهة من بينها دول عربية



الكويت/سما/

قالت وزارة الصحة الكويتية، أنه لن تكون رحلات مباشرة بين الكويت وأكثر من 30 جهة تزداد فيها الإصابات بفيروس كورونا من بينها دول عربية.


وأضافت وزارة الصحة في بيان، اليوم الخميس، أنه يجب على القادمين من هذه الجهات الالتزام بالبقاء في بلد الترانزيت مدة لا تقل عن 14 يوما قبل دخوله البلاد، وإجراء مسحة "pcr" جديدة من بلد الترانزيت قبل صعوده الطائرة المتجهة للكويت.


وأوضحت وزارة الصحة الكويتية أنه ستجرى مسحة أخرى عند الوصول في مطار الكويت لجميع الركاب، ثم تعاد المسحة في اليوم الخامس للقادمين، وكذلك يجرى تخطيط جيني لرصد التحورات، كما يطبق حجر إلزامي لمدة 14 يوما.

#وزارة الصحة الكويتية #فيروس كورونا #ترانزيت

الأكثر قراءة اليوم

الرئيس محمود عباس لعساف: "ألعن أبوهم" (فيديو)

وزارة المالية تكشف عن موعد صرف رواتب موظفي السلطة ..

وزارة الداخلية بغزة تتخذ حزمة إجراءات تخفيفية في القطاع.. اليك ابرزها

فيديو.. الرجوب: اتفقنا مع حماس على برنامج سياسي ولايوجد مرشح رئاسي لفتح حتى اللحظة

اعلام اسرائيلي يكشف تفاصيل جديدة حول الصاروخ المضاد للطائرات الذي أطلقه حزب الله أمس

حماس : جاهزون لابرام صفقة تبادل أسرى لكن .. ؟

وزارة التعليم بغزة توضح مواعيد الامتحانات وآليات نهاية الفصل الدراسي الأول وبداية الثاني

الأخبار الرئيسية

عبد المنعم سعيد

د. عبد المنعم سعيد يكتب: "سيناريوهات فلسطينية"!!

إعلان من وزارة الاتصالات بغزة حول المنحة القطرية

بالفيديو:السنوار يوجه رسالة تهديد للاحتلال في حال أصرَّ على منع الانتخابات.. "سنربك حساباتكم"!

شاهد- داخلية غزة: القرارات المعلنة يتم اتخاذها بعناية وبشكل مدروس.. وندرس تشغيل قطاعات جديدة

لجنة الطوارئ بغزة: سببان رئيسيان للتخفيف والتشديد فيما يخص فيروس كورونا بالقطاع