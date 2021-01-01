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أول تعليق من حزب الله على اغتيال لقمان سليم

الخميس 04 فبراير 2021 10:59 م / بتوقيت القدس +2GMT
أول تعليق من حزب الله على اغتيال لقمان سليم



بيروت/سما/

أعرب "حزب الله" اللبناني، في أول تعليق منه على قضية اغتيال الناشط البارز لقمان سليم، عن استنكاره، داعيا السلطات إلى معاقبة منفذي الجريمة.


وقال "حزب الله" في بيان اصدره مساء اليوم الخميس، إنه "يستنكر قتل الناشط السياسي لقمان سليم"، وطالب "الأجهزة القضائية والأمنية ‏المختصة بالعمل سريعا على كشف المرتكبين ومعاقبتهم".

ودعا "حزب الله" إلى "مكافحة الجرائم المتنقلة في ‏أكثر من منطقة في لبنان وما يرافقها من استغلال سياسي وإعلامي على حساب الأمن ‏والاستقرار الداخلي".

وأفادت مصادر أمنية عدة وعائلة سليم، الناشط الشيعي اللبناني البارز الذي كان ينتقد "حزب الله"، بالعثور عليه مقتولا في سيارة بجنوب البلاد اليوم الخميس، في أول اغتيال من نوعه منذ سنوات.

وذكر قاض يتابع القضية أن الجثة بها أربع رصاصات في الرأس وواحدة في الظهر، وقال أحد المصادر الأمنية إن هاتف سليم عثر عليه في وقت سابق على جانب طريق في جنوب لبنان.

وفتح القضاء اللبناني تحقيقا بملابسات مقتل سليم، كما طالب منسق الأمم المتحدة في لبنان، يان كوبيتش، بتحقيق سريع وشفاف في الحادث.

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