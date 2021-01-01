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فلسطين تبحث مع بريطانيا المرحلة الثانية لتوفير اللقاح

الخميس 04 فبراير 2021 08:40 م / بتوقيت القدس +2GMT
فلسطين تبحث مع بريطانيا المرحلة الثانية لتوفير اللقاح



لندن /سما/

بحث سفير فلسطين لدى المملكة المتحدة حسام زملط مع وزير الدولة للشؤون الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي الأوضاع الصحية والسياسية في فلسطين في ظل فيروس كورونا وتسارع البناء الاستيطاني المنافي للقانون الدولي في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وناقش الطرفان إمكانية توفير الحكومة البريطانية لكميات أكبر من لقاح "اكسفورد استرازينكا" لفلسطين نظرا لتقاعس دولة الاحتلال عن مسؤوليتها كقوة قائمة بالاحتلال.

وثمن زملط تخصيص الحكومة البريطانية لدعم مالي لمساعدة فلسطين في مواجهة وباء كورونا، وشكر أعضاء البرلمان البريطاني من جميع الأحزاب الذين توجهوا برسائل وعرائض للحكومة البريطانية والتحالف الدولي "جافي" و"كوفاكس" ولشركة "اكسفورد استرازينكا"، لتوفير اللقاح لفلسطين كأولوية بريطانية ودولية.

كما تناول الطرفان الخطوات المطلوبة لوقف سياسية الاستيطان الاسرائيلية التي تنسف الجهود الدولية باتجاه حل الدولتين، والحصول على ضمانات دولية بعقد الانتخابات الفلسطينية في القدس الشرقية المحتلة.

#فلسطين #بريطانيا #السفير زملط #فيروس كورونا

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