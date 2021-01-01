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الخارجية: وفاة فلسطيني بكورونا في روسيا

الخميس 04 فبراير 2021 08:37 م / بتوقيت القدس +2GMT
الخارجية: وفاة فلسطيني بكورونا في روسيا



رام الله /سما/

أفادت وزارة الخارجية والمغتربين، اليوم الخميس، بتسجيل حالة وفاة، بفيروس كورونا، في صفوف جاليتنا في روسيا، ما يرفع عدد الوفيات إلى 366، فيما استقر عدد الإصابات في صفوف جالياتنا حول العالم عند 12389 إصابة.

وأفادت الوزارة في تقريرها اليومي، بأن سفارة دولة فلسطين لدى روسيا، أفادت بتسجيل حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا في صفوف الجالية للمواطن د. محمد فضل حمدة (60) عاماً، ليرتفع عدد حالات الوفاة في روسيا الى 5.

هذا وأشار فريق العمل المختص بمتابعة أوضاع الجالية في الولايات المتحدة الاميركية، إلى عدم تسجيل أية حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا في صفوف الجالية ليبقى عدد حالات الوفاة إلى 116، كما لم تسجل أية إصابة جديدة بفيروس كورونا لهذا اليوم ليبقى عدد الاصابات 9379 إصابة.

#الخارجية والمغتربين #فيروس كورونا #الجاليات الفلسطينية

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