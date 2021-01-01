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عودة العلاقات الدافئة؟.. إسرائيل تعين دبلوماسية بارزة لسفارتها في العاصمة أنقرة

الخميس 04 فبراير 2021 06:35 م / بتوقيت القدس +2GMT
عودة العلاقات الدافئة؟.. إسرائيل تعين دبلوماسية بارزة لسفارتها في العاصمة أنقرة



القدس المحتلة /سما/

 أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية تعيين الدبلوماسية البارزة والخبيرة في الشؤون التركية إيريت ليليان بمنصب القائم بأعمال السفارة الإسرائيلية في العاصمة التركية أنقرة، بحسب بيان تابع للوزارة الإسرائيلية، اليوم الخميس.

وشغلت ليلان سابقا منصب سفيرة إسرائيل لدى بلغاريا التي تربطها حدود برية بطول 259 كلم مع تركيا، وتعد هذه رسالة مثيرة للاهتمام من قبل الخارجية الإسرائيلية في ارسالها دبلوماسية بارزة صاحبة تجربة غنية، وهو ما قد يلمح للرئيس التركي رجب طيب أردوغان بأنها تمهد لتجديد الدفء في العلاقات بين البلدين.

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