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الصين تطالب شبكة "BBC" بالاعتذار وتهدد باتخاذ إجراءات ضدها

الخميس 04 فبراير 2021 06:15 م / بتوقيت القدس +2GMT
الصين تطالب شبكة "BBC" بالاعتذار وتهدد باتخاذ إجراءات ضدها



وكالات

قالت وزارة الخارجية الصينية إنها قدمت "احتجاجا صارما" لشبكة "BBC" البريطانية الإخبارية، بشأن ما وصفته بتغطية "الأخبار الكاذبة" عن منشأ COVID-19، وحثتها على تقديم اعتذار علني.

وأعلن المتحدث باسم الخارجية الصينية، اليوم الخميس، أن شبكة BBC "ربطت الوباء بالسياسة" و"أعادت نظريات حول التستر الصيني (على وباء كورونا)".

وأضاف المتحدث أن بكين تحتفظ بحقها في اتخاذ مزيد من الإجراءات ضد "BBC".

وجاء التصريح بعد فترة وجيزة من إعلان هيئة تنظيم وسائل الإعلام في بريطانيا "Ofcom" أنها ألغت رخصة شبكة تلفزيون الصين العالمية (CGTN) للبث في المملكة المتحدة.

#الصين #الخارجية الصينية #شبكة بي بي سي #كوفيد 19 #منشأ فيروس كورونا #منشأ كوفيد #منشأ كوفيد 19

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