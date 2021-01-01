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لاعب من غزة ضمن المرشحين لجائزة نجم الأسبوع بين اللاعبين الآسيويين المحترفين خارج القارة

الخميس 04 فبراير 2021 06:00 م / بتوقيت القدس +2GMT
لاعب من غزة ضمن المرشحين لجائزة نجم الأسبوع بين اللاعبين الآسيويين المحترفين خارج القارة



غزة /سما/

 اختار الاتحاد الآسيوي لكرة القدم نجم منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم محمود وادي ضمن المرشحين لجائزة نجم الأسبوع بين اللاعبين الآسيويين المحترفين خارج القارة.

وقال الاتحاد في موقعه إن محمود وادي لاعب بيراميدز المصري لعب 38 دقيقة، وحصد نسبة 100% في دقة التمرير، وتفوق في 12 مواجهة فردية في مباراة التعادل مع الاسماعيلي 1-1، كما لعب 68 دقيقة وسجل هدف في المباراة التي خسرها فريقه أمام إنبي 2-3.

وهذه ليست المرة الأولى التي يواجد فيها النجم الفلسطيني محمود وادي إلى قائمة المرشحين وفقا للاتحاد، بعد هذه الأرقام التي حصدها في المباراتين، وخاصة هدفه في مرمى إنبي.

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#الاتحاد الآسيوي لكرة القدم #المنتخب الفلسطيني #محمود وادي #جائزة نجم الأسبوع

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