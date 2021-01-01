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دمشق: الهلال الأحمر يشكر الرئيس على المكرمة التي قدمها للجمعية

الخميس 04 فبراير 2021 05:55 م / بتوقيت القدس +2GMT
دمشق: الهلال الأحمر يشكر الرئيس على المكرمة التي قدمها للجمعية



دمشق /سما/

 أعرب المدير العام لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في دمشق عاطف ابراهيم، عن شكره وتقديره الرئيس محمود عباس، على المكرمة التي قدمها للجمعية.

وثمن ابراهيم مكرمة الرئيس، وهي 3 أجهزة طبية، وجهاز تخدير بمواصفات عالية، ومحطة توليد أوكسجين تغطي احتياجات المستشفى كافة، وجهاز تصوير قوسي متطور للعمليات الجراحية العظمية والعصبية.

وقال إن هذه المكرمة التي نقلها سفيرنا لدى سوريا أنور عبد الهادي، تركت أثرا كبيرا في تحسين طبيعة الخدمات الطبية التي تقدمها المستشفيات الفلسطينية في دمشق لشعبنا، وللأشقاء السوريين، خاصة في ظل أزمة "كورونا" التي نمر بها.

#الهلال الأحمر الفلسطيني #الرئيس عباس

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