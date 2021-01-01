عمان: "التعاون" و"الأونروا" تناقشان تعزيز التعاون لخدمة اللاجئين الفلسطينيين

عمان /سما/

التقت المديرة العامة مؤسسة "التعاون" يارا السالم، اليوم الخميس، المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" فيليب لازاريني، في العاصمة الأردنية عمان، لمناقشة سبل تعزيز التعاون لخدمة اللاجئين الفلسطينيين.

وبحث الجانبان سبل حماية اللاجئين الفلسطينيين من تداعيات وآثار جائحة كورونا، وآليات الاستجابة السريعة للظروف الاقتصادية والصحية والاجتماعية الصعبة التي يعيشها اللاجئون، والتي تفاقمت بفعل الجائحة.

وثمّنت السالم، الجهود التي تبذلها "الأونروا" في تقديم الخدمات الأساسية للاجئين الفلسطينيين وخاصة مع تطورات جائحة كورونا، مُؤكّدةً على أهمية تعزيز التعاون والتنسيق والشراكة مع الوكالة في العديد من المشاريع التي تسهم في تمكين الشعب الفلسطيني وتعزيز صموده في مختلف أماكن تواجده.

واستعرضت المشاريع التي تنفذها "التعاون" في فلسطين ومخيمات اللاجئين في لبنان، والحملات التي نفذتها استجابةً للأوضاع الطارئة التي نتجت عن انتشار فيروس كورونا، ومساهمتها في تعزيز جهوزية القطاع الصحي لمواجهة الجائحة عبر تزويده بالأجهزة والمعدات الطبية اللازمة، مُؤكّدةً أهمية دعم اللاجئين الفلسطينيين في المخيمات للتخفيف من معاناتهم، خاصةً في الجانب الصحي.

بدوره، أثنى لازاريني، على جهود مؤسسة "التعاون" في دعم قطاعات الصحة والتعليم والتنمية المجتمعية ومساعدة الفئات المهمشة، مُؤكّدًا على حرص الوكالة على تعزيز الاتصالات والتعاون مع المؤسسة.