خبراء طبيون: سنضطر على الأرجح للتطعيم ضد كورونا مرة كل عام

القدس المحتلة /سما/

تثار الأسئلة حول مدى فعالية اللقاح ضد الطفرات الجديدة، وهل سيتعين علينا تلقي اللقاح كل عام على غرار الأنفلونزا؟، يقول خبراء طبيون في اسرائيل إنه من المحتمل جدًا أننا سنضطر للتطعيم ضد الفيروس مرة واحدة في السنة.

واشارت نتائج دراسة جديدة أجريت في مستشفى شيبا إلى أن لقاح فايزر ضد كورونا فعال أيضًا ضد السلالة البريطانية. ومع ذلك، لم يتضح بعد مدى فعاليته ضد سلالة جنوب إفريقيا.

وأوضح البروفيسور جيلي ريجيف يوهاي، رئيس وحدة الوقاية من العدوى ومكافحتها في شيبا قد تكون اللقاحات فعالة على المدى الطويل وفي حالات أخرى من الضروري التطعيم معها كل عام كما هو الحال مع فيروس الأنفلونزا.

واضاف "تشكل الطفرات في الفيروسات عملية معروفة قد تتطلب من شركات الأدوية أن تكون في سباق دائم لتكييف اللقاحات مع سلالات الفيروس التي تتغير كل عام".

وقال "ربما نحتاج إلى تحديث تركيبة اللقاح في المستقبل - بدأت شركتا Pfizer وModernna العمل على تحديثات تركيبة اللقاح ومن المحتمل بالتأكيد أننا سنحتاج إلى التطعيم ضد الفيروس مرة واحدة في العام ، على الأقل في المستقبل القريب ، يقول البروفيسور ريجيف للقناة الإسرائيلية 12".

واضاف "هذه هي الطريقة التي تتصرف بها الأمراض الفيروسية والتوقعات المتفائلة هي أن الكورونا قد يحل محل الأنفلونزا التي ستختفي من العالم، وفي جميع أنحاء العالم وكذلك في وزارة الصحة الإسرائيلية ، نشأت إمكانية استخدام جرعة لقاح ثالثة لتحسين الفعالية ضد الطفرة في جنوب إفريقيا".

وأشارت الدكتورة شارون الراي برايس رئيس قسم الصحة العامة في مشفى شيبا ، إلى أنه سيتم النظر في خيار إعطاء جرعة ثالثة من اللقاح إذا ثبت أن هناك بالفعل فرصة لقاح أقل فعالية ضد سلالة جنوب إفريقيا.

ومع ذلك ، اكد الخبراء أنه لا يوجد حاليًا دليل يثبت أن هناك حاجة بالفعل لجرعة ثالثة من اللقاح. أوضح د. أورين كوفيلر، من كلية الطب في جامعة تل أبيب.