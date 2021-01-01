طائرات "درون" لتسليم لقاحات كورونا في هذا الموعد

القدس المحتلة /سما/

أعلنت شركة خدمات التوصيل بطائرات بدون طيار "زيبلاين" Zipline، الخميس، أنها تخطط لبدء نقل لقاحات كوفيد-19 في أبريل.

وقالت الشركة الناشئة التي تتخذ من جنوب سان فرانسيسكو مقراً لها في بيان لها، إنها تشارك مع "شركة رائدة في تصنيع لقاحات كوفيد-19 في جميع الأسواق التي تعمل فيها طائراتها بدون طيار حالياً، وفقاً لما ذكرته "بلومبرغ"، واطلعت عليه "العربية.نت".

تقوم Zipline بتوصيل الأدوية والإمدادات إلى العيادات الريفية في رواندا وغانا منذ عام 2016، وفي العام الماضي، بدأت في توفير معدات الحماية الشخصية للمستشفيات والعيادات في ولاية كارولينا الشمالية. وتخطط لإضافة عمليات في نيجيريا في وقت لاحق من هذا العام.

رفضت Zipline تحديد شريكها في اللقاح، لكنها قالت إنها قامت ببناء نظام يمكنه توفير الإمدادات الطبية ذات درجات الحرارة المنخفضة للغاية، بما في ذلك "جميع لقاحات كوفيد-19 الرائدة.

يمكن أن تساعد Zipline في تجاوز الحاجة إلى المجمدات، ومنع اللقاحات من التلف، من خلال توفير عدد قليل من الجرعات بشكل متكرر عند الطلب، حيث قالت الشركة إن العيادات في شبكتها ستكون قادرة على طلب بضع عشرات من الجرعات من لقاح كورونا وتلقيها في درجة حرارة منخفضة للغاية في أقل من ساعة.

تتنقل طائرات Zipline الثابتة الأجنحة التي تعمل بالبطارية بواسطة نظام تحديد المواقعGPS ، حيث تقوم بإسقاط حمولات تبلغ بضعة أرطال بالمظلة ويمكنهم الطيران لمسافة تصل إلى 100 ميل ذهاباً وإياباً.

يمكن لموقع توزيع واحد تشغيل عشرات الطائرات بدون طيار وتغطية مساحة تصل إلى 8000 ميل مربع. وتقول الشركة إن طائراتها بدون طيار قد قطعت أكثر من 4 ملايين ميل وأجرت ما يقرب من 400 ألف عملية تسليم في السنوات الخمس الماضية.

قال الرئيس التنفيذي لشركة زيبلاين، كيلر ريناودو، إن الشركة تريد مساعدة المناطق الريفية التي تضررت بشدة من فيروس كورونا. مضيفاً "لايجب أن يحدد المكان الذي تعيش فيه ما إذا كنت ستحصل على لقاح كوفيد-19 أم لا، ويمكننا مساعدة الأنظمة الصحية في تجاوز تحديات البنية التحتية وسلسلة التوريد من خلال التسليم الفوري".