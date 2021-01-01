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توسيع حملة التطعيم بلقاح كورونا في إسرائيل

الخميس 04 فبراير 2021 03:57 م / بتوقيت القدس +2GMT
توسيع حملة التطعيم بلقاح كورونا في إسرائيل



القدس المحتلة /سما/

وسعت وزارة الصحة الإسرائيلية اليوم الخميس بحملة تطعيم لقاحات كورونا لتشمل جميع الإسرائيليين في أنحاء البلاد.
 
وذكرت القناة 7 العبرية أن الصحة أوعزت لصناديق المرضى بالاستعداد لتوزيع اللقاحات على جميع السكان من جمهور البالغين.

وحتى الآن وصلت إسرائيل إلى تلقيح ثلث سكانها بالجرعة الأولى، لكن المعدل تباطأ في الأيام الأخيرة في ظل تفشي الطفرة البريطانية.
 
وكانت اللقاحات مقتصرة على الفئات الأكثر عرضة للخطر وكل من هو فوق سن 35 عاما، مع تطعيم المواطنين الأكبر سنا أولا، وكذلك المراهقين الذين تترواح أعمارهم بين 16 و 18 عاما.

#الصحة الاسرائيلية #لقاح كورونا #فيروس كورونا #اسرائيل

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