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مفاجأة... لقمان سليم حمل نصر الله وبري مسؤولية أي أذى يتعرض له

الخميس 04 فبراير 2021 02:13 م / بتوقيت القدس +2GMT
مفاجأة... لقمان سليم حمل نصر الله وبري مسؤولية أي أذى يتعرض له



وكالات

كشف بيان سابق للناشط والباحث اللبناني لقمان سليم، الذي وجد مقتولا بالرصاص جنوبي لبنان، اليوم الخميس، عن تحميله حسن نصر الله، الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، ونبيه بري، مسؤولية أي مكروه يحدث له أو لعائلته.

أعاد موقع قناة "الغد" نشر بيان سابق للقمان نشره في 13 ديسمبر/ كانون الأول 2019، يحذر فيه من تهديده مطالباً القوى الأمنية اللبنانية بحمايته.

وجاء في بيان لقمان وقتها: "للمرَّة الثانية، خلال 48 ساعة، يسعى الخَفافيشُ، بَيْنَ الظُّلْمَةِ والظُّلْمَة، لتهديدي وإرْهابي مُتَعَرِّضين لحُرْمَةِ دارة العائلة في حارة حريك، علمًا أن هذه الدارة تأوي أيضًا مكاتب مؤسَّسَتي "أمم للتوثيق والأبحاث" و"دار الجديد".

وأضاف: "كانت المرة الأولى ليلة 11/12 الجاري من خلال تنظيم تَجَمُّع داخِلَ حديقة الدّارة هَتَفَ بِعِباراتِ التَّخوين والشَّتيمَة، وكانت المرة الثانية هذه الليلة، (12/13)، عندما قام الخَفافيشُ أنْفُسُهُم بإلصاق شعاراتِ التَّخوين والتهديدِ على سورِ الدارة ومَداخِلِها".

وتابع: "قصيرةٌ مِنْ طويلة، واستدراكًا على أي مُحاولَةِ تَعَرُّضٍ لَفْظِيَّةٍ أو يَدَوِيَّةٍ لاحِقةٍ، لي، أو لزوجتي، أو لمنزلي، أو لدارة العائلة، أو لأي من أفراد العائلة، أو من القاطنين في الدّارة، فإنَّي، ببياني هذا، أُحَمِّلُ قوى الأمر الواقع، ممثلة بشخص حسن نصرالله وبشخص نبيه بري، المسؤولية التامة عمّا جرى، وعمّا قد يجري، وأضَعُ نفسي، ومنزلي، ودارة العائلة، وقاطنيها، في حماية القوى الأمنية اللبنانية وعلى رأسها الجيش اللبناني".

وكان قد عُثر على الناشط السياسي اللبناني لقمان سليم مقتولا بالرصاص في العدوسية جنوبي لبنان.

#لقمان سليم #حسن نصر الله #نبيه بري

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