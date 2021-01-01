  1. الرئيسية
  2. فلسطين 48

بعد انتهاء جلسة التحقيق.. الخطيب: ملاحقتنا سياسية

الخميس 04 فبراير 2021 02:04 م / بتوقيت القدس +2GMT
بعد انتهاء جلسة التحقيق.. الخطيب: ملاحقتنا سياسية



القدس المحتلة / سما /

 انتهت صباح اليوم الخميس، جلسة تحقيق مع الشيخ كمال الخطيب رئيس لجنة الحريات المنبثقة عن لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية في الداخل الفلسطيني، استدعته لها الشرطة الإسرائيلية.

وقال المحامي عمر خمايسي إنّ الشرطة الإسرائيلية ادعت أن الشيخ الخطيب حرّض على العنف، وحمّلته مسؤولية تصرفات الجماهير العربية خلال المظاهرات.

وأضاف: هذه حلقة أخرى من الملاحقات السياسية، فالتحقيق تعسفي وغير قانوني، ولكن على ما يبدو فإن هذا التحقيق خطوة تتبعها خطوة أخرى للتضييق على قيادات المجتمع العربي في الداخل وملاحقتهم قضائيًا.

بدوره قال الشيخ كمال الخطيب بعد انتهاء جلسة التحقيق إن هذه الجلسة جاءت بهدف التهديد وادّعاء انني أحرض على العنف، ونفيت كل هذ الادّعاءات، وأكدت أنني سأبقى بجانب قضايا شعبي، مجددًا اتهاماته للمؤسسة الإسرائيلية بالوقوف خلف الفلتان الأمني.

وأضاف: هذه ملاحقة سياسية لكتم صوتنا، ولن نصمت عن قتل أبناء شعبنا، وخلال التحقيق ظهر تخوفهم من المظاهرات التي ستنطلق يوم غد الجمعة 15 مظاهرة في الداخل الفلسطيني.

الأكثر قراءة اليوم

شاهد .. برنامج انت مين The Masked Singer الحلقة 9 التاسعة

رابط فحص أسماء المستفيدين من المنحة القطرية 100 $ عن شهر 1 يناير 2021 - الاستعلام الحكومي

شاهد .. مسلسل عروس بيروت الجزء الثاني الحلقة 85 الأخيرة

اللواء محمد إبراهيم: "أربع رسائل الى الفصائل الفلسطينية قبيل اجتماع القاهرة"

بث مباشر .. القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وغرناطة اليوم في كأس ملك اسبانيا 2021

نتنياهو يريد زيارة مصر قبل الانتخابات..لكن السيسي وضع شرطا

تقرير يتحدث عن العائق الوحيد أمام إسرائيل لاستخدام "الخيار العسكري" ضد إيران

الأخبار الرئيسية

وزارة المالية تكشف عن موعد صرف رواتب موظفي السلطة ..

الصحة: تسجيل 8 وفيات و661 إصابة جديدة بفيروس كورونا وتعافي 419 حالة في فلسطين

الرئيس محمود عباس لعساف: "ألعن أبوهم" (فيديو)

حماس : جاهزون لابرام صفقة تبادل أسرى لكن .. ؟

فيديو.. الرجوب: اتفقنا مع حماس على برنامج سياسي ولايوجد مرشح رئاسي لفتح حتى اللحظة