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تعرف على أعضاء الجهاز الفني الجديد لنادي التفاح

الخميس 04 فبراير 2021 01:28 م / بتوقيت القدس +2GMT
تعرف على أعضاء الجهاز الفني الجديد لنادي التفاح



غزة / سما /

كشف نادي التفاح عن أسماء جهازه الفني الجديد, استعدادا للجولة القادمة من دوري الدرجة الممتازة بقطاع غزة.

وأكد التفاح أن الجهاز الفني الجديد يتكون من نبيل صيدم مديرا فنيا, وأسامه حسونة مديرا للكرة, ونائل أبو عرمانة مدربا عاما, وأمير عطا الله مدربا للحراس, وسامي حسونة إداريا, ومصطفى قنيطة معالجا, وسائد حسونة إعلاميا, وطارق المصري أمينا للعهدة.

ومن المنتظر أن يخوض الفريق أول مباراة بقيادة صيدم, أمام الهلال الأحد المقبل على ملعب اليرموك بغزة, لحساب الأسبوع الرابع من الممتازة.

يشار إلى أن التفاح يحتل المركز الثاني عشر والأخير في دوري الممتازة برصيد نقطة واحدة من 3 مباريات.

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