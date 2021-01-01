محاسبة سعودية أجبرت ابنها على ارتداء فستان زفاف!

وكالات / سما /

أعلن مركز بلاغات العنف الأسري في المملكة العربية السعودية، عن رصده لنشر سيدة صورة طفلها بعد إجباره على ارتداء ملابس فتيات، وتصويره ونشر الصورة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

كما تدخلت النيابة العامة السعودية، واستدعت الفاشنيستا نجلاء عبدالعزيز، لما تم وصفه بانتهاكها حقوق طفلها في عمل غير مشروع، ونشره للعموم.

وقالت النيابة، دون أن تنشر اسم الفاشنيستا السعودية، إن ما قامت به السيدة يمثل انتهاكًا لحقوق الطفل.

وأضافت، أن هذا الفعل يُعد موجبا للمساءلة في ضوء أحكام المادتين 3 و 8 من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، ووفقًا للمادة 12 من نظام حماية الطفل.

وكان مغردون عبر موقع التواصل تويتر، قد تداولوا صورة لنجل نجمة مواقع التواصل نجلاء عبد العزيز، وقد ألبسته ثوب زفاف، وزينت وجهه بمساحيق التجميل.

وأثارت الصورة جدلًا واسعًا، رغم تداولها بعد مضي عدة أشهر على نشرها عبر حساب نجلاء عبدالعزيز، في سناب شات، متهمين نجمة مواقع التواصل بـ"المتاجرة بنجلها لكسب مزيد من الشهرة".

يذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي تثير فيها نجلاء عبدالعزيز جدلًا، فقد سبق أن اتهمها ناشطون بالإساءة للقرآن الكريم، بعد إعلان لها لمصحف، واتهموها باستغلال الناس بحثًا عن الشهرة بعد إعلان لها عن ترشيح مشاركين لتحقيق أمنياتهم.