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ابتكار مدهش لإخلاء المباني في وقت قياسي

الخميس 04 فبراير 2021 01:00 م / بتوقيت القدس +2GMT
ابتكار مدهش لإخلاء المباني في وقت قياسي



وكالات / سما /

تتعرض المنشآت المأهولة لخطر التصدع والانهيار عند وقوع كوارث طبيعية مثل الزلازل أو في حال اندلاع الحرائق.

وفي جميع الأحوال يكون الهدف الأول لرجال الإنقاذ هو إخلاء الناس لمنع وقوع خسائر بشرية، فإن الوقت يكون عنصرا حاسما في مثل هذه الحالات، وتساهم وسائل الإخلاء السريعة في إنقاذ الأرواح.

ويظهر مقطع فيديو نشره موقع "تيك إنسيدر" الأمريكي ابتكارا مدهشا يتم تجهيز المباني به للاستخدام في حالة الطوارئ يعتمد على تركيب منصات انزلاق على الجدران الخارجية للمنشآت يكون كل منها مخصص لإخلاء عدد من الأدوار.

ويهدف هذه الابتكار إلى جعل عملية إخلاء الناس وقت الكوارث أسرع لأنه يخفف من حدة التزاحم الذي يحدث على المنافذ التقليدية عند وقوع الحوادث إضافة إلى دوره في حمايتهم من البقاء لفترة كبيرة داخل المنشأة التي تتعرض للكارثة.

وتعتمد فكرة هذه الابتكار على استخدام منصة بارزة خارج المبنى يمكن الوصول إليها بسهولة واستخدام أنبوب من مادة مطاطية مجهزة للسماح للبشر بأحجام مختلفة من الانزلاق بداخلها والهبوط خلال ثوان معدودة إلى الأرض.

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