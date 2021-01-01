  1. الرئيسية
  2. علوم وتكنولوجيا

وكالة الفضاء الأميركية استحدثت منصب مستشار مناخي

الخميس 04 فبراير 2021 12:56 م / بتوقيت القدس +2GMT
وكالة الفضاء الأميركية استحدثت منصب مستشار مناخي



وكالات / سما /

أعلنت وكالة الفضاء الأميركية (ناسا) أنها استحدثت منصب مستشار مناخي لها، مترجمةً بذلك الأهداف العلمية والبيئية التي حددتها لها إدارة الرئيس جو بايدن.

وسيتولى المنصب موقتاً في انتظار تعيين الأصيل عالم المناخ غافين شميت الذي يترأس منذ 2014 معهد غودارد لدراسات الفضاء التابع للوكالة.

وقال مدير الوكالة بالإنابة ستيف جورشيك إن "هذا المنصب سيوفر لمسؤولي ناسا إضاءة مهمة وتوصيات تتعلق بمجموعة واسعة من برامج العلوم والتكنولوجيا والبنية التحتية ذات الصلة بالمناخ في الوكالة".

وتشتهر الناسا ببرامج استكشاف الفضاء، لكن دراسة كوكب الأرض تشكّل أيضاً جانباً من مهمتها.

ولدى الوكالة أكثر من 20 قمرا اصطناعياً وغيرها من الأدوات التي تتيح لها مراقبة كوكب الأرض وتوفير مؤشرات مهمة عن تغير المناخ.

ومن أبرز مسؤوليات المستشار الجديد تعزيز الاستثمارات والمبادرات التي تركز مثلاً على الحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.

ولم يحدد الرئيس جو بايدن بعد أولوياته في مجال استكشاف الفضاء.

وفي عهد الرئيس السابق دونالد ترامب، حددت الولايات المتحدة سنة 2024 موعداً لعودة الأميركيين إلى القمر في إطار برنامج "أرتميس".

#ناسا #وكالة ناسا #جو بايدن #امريكا #الفضاء #الارض #مستشار مناخي #ترامب

الأكثر قراءة اليوم

شاهد .. برنامج انت مين The Masked Singer الحلقة 9 التاسعة

رابط فحص أسماء المستفيدين من المنحة القطرية 100 $ عن شهر 1 يناير 2021 - الاستعلام الحكومي

شاهد .. مسلسل عروس بيروت الجزء الثاني الحلقة 85 الأخيرة

اللواء محمد إبراهيم: "أربع رسائل الى الفصائل الفلسطينية قبيل اجتماع القاهرة"

بث مباشر .. القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وغرناطة اليوم في كأس ملك اسبانيا 2021

الشاباك يكشف: كيف حولت الضفة بنادق الألعاب إلى سلاح ناري فتاك ضد إسرائيل؟

نتنياهو يريد زيارة مصر قبل الانتخابات..لكن السيسي وضع شرطا

الأخبار الرئيسية

وزارة المالية تكشف عن موعد صرف رواتب موظفي السلطة ..

الصحة: تسجيل 8 وفيات و661 إصابة جديدة بفيروس كورونا وتعافي 419 حالة في فلسطين

الرئيس محمود عباس لعساف: "ألعن أبوهم" (فيديو)

حماس : جاهزون لابرام صفقة تبادل أسرى لكن .. ؟

فيديو.. الرجوب: اتفقنا مع حماس على برنامج سياسي ولايوجد مرشح رئاسي لفتح حتى اللحظة