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انطلاق تمرين عسكري إسرائيلي أمريكي مشترك يحاكي تعرض دولة الاحتلال لتهديدات صاروخية

الخميس 04 فبراير 2021 12:32 م / بتوقيت القدس +2GMT
انطلاق تمرين عسكري إسرائيلي أمريكي مشترك يحاكي تعرض دولة الاحتلال لتهديدات صاروخية



رام الله / سما /

انطلق في إسرائيل تمرين عسكري مشترك مع قوات أمريكية يحاكي تعرض البلاد لتهديدات صاروخية وجوية.
وقال أفيخاي أدرعي، المتحدث بلسان الجيش الإسرائيلي، في بيان اطلعت عليه للأناضول، الخميس، “بدأ هذا الأسبوع تمرين مقرات القيادة المشترك لقوات الدفاع الجوي التابعة لسلاح الجو الاسرائيلي والجيش الأمريكي”.
ويطلق على التمرين اسم “جونيفر فالكون”.
وأضاف “يحاكي التمرين سيناريوهات مختلفة تتعرض فيها إسرائيل لتهديدات إطلاق صواريخ وتهديدات جوية أخرى”.
وأشار أدرعي أن التمرين “يهدف الى تعزيز التعاون والتنسيق وتبادل الخبرات بين الجيشيْن بالإضافة الى تحسين الجاهزية الدفاعية بينهما في مواجهة تهديدات متنوعة وتوسيع التعاون الاستراتيجي العميق”.
وقال “يجري تمرين “جونيفر فالكون” في إسرائيل في العقديْن الأخيريْن ويشكل عاملًا مهمًا في التعاون بين الجيشيْن والدولتين”.
وأضاف أن التمرين “يعقد هذا العام بشكل متواز في ألمانيا والولايات المتحدة وإسرائيل بمشاركة وحدات متنوعة وعلى رأسها الدفاع الجوي وهيئة العمليات وسلاح البحرية ووحدات لوجيستية وطبية”.
ولفت أدرعي إلى أنه “تمت ملاءمة التمرين للظروف التي تفرضها جائحة كورونا وذلك لضمان إجرائه والحفاظ على صحة المشاركين”.

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