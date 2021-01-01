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رابط مشاهدة مباراة النصر ضد التعاون بث مباشر في الدوري السعودي 2021

الخميس 04 فبراير 2021 12:12 م / بتوقيت القدس +2GMT
رابط مشاهدة مباراة النصر ضد التعاون بث مباشر في الدوري السعودي 2021



الرياض / سما

ننشر لكم متابعي وكالة سما رابط مشاهدة مباراة التعاون ضد النصر بث مباشر التي تجري مساء اليوم الخميس في سياق مواجهات الجولة رقم 17 من دوري المحترفين السعودي.

مباراة النصر والتعاون مباشر تنقل الساعة 08:15 مساء بتوقيت مكة من مدينة جامعة الملك سعود الرياضية (ملعب مرسول بارك) على قناة السعودية الرياضية الأولى (KSA Sports 1 HD).

ويعلق على مجريات مباراة التعاون والنصر المعلق مشاري القرني، بينما يكون الإعلامي طارق الحماد مذيعا على الاستيديو التحليلي عبر الرياضية السعودية مع المراسل خالد العرافة من داخل الملعب.

ويحضر الاستيديو التحليلي للقاء الأهلي والنصر، المحلل خميس الزهراني والكابتن بدر الحقباني مع الخبير التحكيمي الكبير عبد الرحمن الزيد؛ للوقوف على جميع حالات التحكيم وتقييم حكام الموقعة.

رابط مباراة النصر ضد التعاون مباشر: اضغط هنا

وعلى الرغم من الأرقام الكبيرة التي حققها التعاون منذ بداية الموسم الجاري، إلا أن الكفة الأكبر تميل لصالح فريق النصر الذي جاء من فوز مستحق على الهلال في نهائي كأس السوبر المحلي.

ويحتل التعاون المركز الرابع برصيد 25 نقطة بفارق الأهداف أمام الاتحاد الساعي إلى خطف هذا المركز منه، بينما النصر صعد للمركز السابع برصيد 21 نقطة بالتساوي مع أندية.

ويأمل فريق النصر في فك الشراكة بجدول الترتيب مع القادسية والوحدة وأبها الذين يحاولون بكل قوة الدخول للمنافسة في المربع الذهبي في ظل تراجع أداء فرق المقدمة في الجولات الأخيرة.

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