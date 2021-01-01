فيديو.. ثلاث تعادلات سلبية في دوري الأولى

الوسطى / سما /

احتكم فريقا خدمات البريج وأهلي غزة للتعادل السلبي, ضمن منافسات الأسبوع الثالث من دوري الدرجة الأولى.

وأخفق الفريقان بالوصول للشباك على مدار 90 دقيقة, ليرفع خدمات البريج رصيده إلى 4 نقاط في المركز السابع, بالتساوي مع بيت حانون الأهلي, ويصبح رصيد أهلي غزة 5 نقاط في المركز الثالث.

المجمع الإسلامي – غزة الرياضي (0-0)

وتعادل المجمع الإسلامي مع منافسه غزة الرياضي دون أهداف.

وحصد كل فريق نقطة, ليرفع المجمع الإسلامي رصيده إلى نقطتين في المركز العاشر, ويصبح رصيد غزة الرياضي 5 نقاط في المركز الرابع.

بيت حانون الأهلي – القادسية (0-0)

وحسم التعادل السلبي لقاء بيت حانون الأهلي وخصمه القادسية.

ورفع "الحوانين" رصيده إلى 4 نقاط في المركز السابع, وبات رصيد القادسية 4 نقاط في المركز السادس.