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خلال الأسبوع.. تمرين عسكري إسرائيلي أمريكي

الخميس 04 فبراير 2021 11:44 ص / بتوقيت القدس +2GMT
خلال الأسبوع.. تمرين عسكري إسرائيلي أمريكي



القدس المحتلة / سما /

يبدأ سلاح الجو الإسرائيلي خلال الأسبوع الجاري تمرينًا عسكريًا مشتركًا مع الجيش الأمريكي، يحاكي سيناريوهات تتعرض فيها إسرائيل لتهديدات إطلاق صواريخ وتهديدات جوية أخرى.

ويهدف تمرين "جونيفر فالكون" الذي يتكرر إجراؤه مند عقدين، إلى ‏تعزيز التعاون والتنسيق وتبادل الخبرات بين الجيشيْن وتحسين الجاهزية الدفاعية في مواجهة تهديدات متنوعة، وتوسيع التعاون الاستراتيجي.

ويُعقد التدريب خلال هذا العام بشكل متواز في المانيا والولايات المتحدة وإسرائيل بمشاركة وحدات متنوعة وعلى رأسها الدفاع الجوي وهيئة العمليات وسلاح البحرية ووحدات لوجيستية وطبية.

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