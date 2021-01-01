الدولي الفلسطيني "وادي" يفتتح رصيده التهديفي مع بيراميدز

القاهرة / سما /

افتتح الدولي الفلسطيني محمود وادي رصيده التهديفي مع فريقه بيراميدز, خلال لقاء إنبي (2-3), ضمن منافسات الأسبوع الحادي عشر من الدوري المصري.

وسجل وادي هدف بيراميدز الأول في المباراة خلال الدقيقة 7, من تسديدة قوية سكنت شباك الحارس محمد جاد, ليكون هدفه الأول أيضا مع الفريق.

ويأمل النجم الفلسطيني أن يكون هذا الهدف, بمنزلة حافز كبير له للتسجيل في الجولات القادمة من الدوري المصري.

يشار إلى أن وادي انضم إلى بيراميدز مطلع الموسم الحالي قادما من المصري البورسعيدي، وشارك في 5 مباريات سابقة, ولم يسجل أي هدف.