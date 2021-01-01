  1. الرئيسية
  2. الرياضة

كومان يصدم جماهير برشلونة بتصريحاته بعد الريمونتادا ضد غرناطة

الخميس 04 فبراير 2021 11:32 ص / بتوقيت القدس +2GMT
كومان يصدم جماهير برشلونة بتصريحاته بعد الريمونتادا ضد غرناطة



وكالات / سما /

واصل الهولندي رونالد كومان المدير الفني لبرشلونة الإصرار على عدم رفع سقف الطموحات بشكل كبير خلال الموسم الحالي، مؤكداً مرة أخرى أن فريقه ليس قادراً على المنافسة للفوز بثلاثية الدوري الإسباني ودوري أبطال اوروبا وكأس الملك.

وجاءت تصريحات كومان بعد الانتصار المثير الذي حققه برشلونة غرناطة في ربع نهائي كأس الملك، وذلك بعد أن كان الفريق خاسراً بهدفين نظيفين، ثم عادل النتيجة في الدقائق الاخيرة وانتصر في الأشواط الإضافية بخمسة أهداف مقابل ثلاثة.

وقال كومان في المؤتمر الصحفي الذي عقده عقب نهاية اللقاء “كنت أتحدث عن الفوز بالألقاب الثلاثة، الدوري والكأس ودوري الأبطال، نعم لا أعتقد أن هذا سيحدث، لكنني أثق بالفريق دائماً، لقد قمنا بتحسين أشياء كثيرة، خاصة في الشخصية، لقد أخذنا خطوة عملاقة للأمام”.

وأكد المدرب الهولندي أنه لم يفقد الأمل بالعودة عندما كان الفريق خاسراً بهدفين نظيفين من غرناطة، وأردف قائلاً “نعم لقد آمنت بذلك، لقد بذل اللاعبين جهداً لا يصدق، من الواضح أن تمديد المباريات يجعلنا نتعافى سريعاً، الفوز بهذا الشكل يعطينا دفعوه قوية”.

وتطرق كومان إلى سوء التوفيق الذي لازم برشلونة في مباراة اليوم، وقال “لقد كانت مباراة مثيرة بالكثير من الأشياء، لم نلعب جيداً في الدفاع، لكن يجب أن نبرز عقلية الفريق الذي تغلب على سوء الحظ”.

#برشلونة #غرناطة

الأكثر قراءة اليوم

شاهد .. برنامج انت مين The Masked Singer الحلقة 9 التاسعة

رابط فحص أسماء المستفيدين من المنحة القطرية 100 $ عن شهر 1 يناير 2021 - الاستعلام الحكومي

شاهد .. مسلسل عروس بيروت الجزء الثاني الحلقة 85 الأخيرة

اللواء محمد إبراهيم: "أربع رسائل الى الفصائل الفلسطينية قبيل اجتماع القاهرة"

بث مباشر .. القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وغرناطة اليوم في كأس ملك اسبانيا 2021

الشاباك يكشف: كيف حولت الضفة بنادق الألعاب إلى سلاح ناري فتاك ضد إسرائيل؟

نتنياهو يريد زيارة مصر قبل الانتخابات..لكن السيسي وضع شرطا

الأخبار الرئيسية

وزارة المالية تكشف عن موعد صرف رواتب موظفي السلطة ..

الصحة: تسجيل 8 وفيات و661 إصابة جديدة بفيروس كورونا وتعافي 419 حالة في فلسطين

الرئيس محمود عباس لعساف: "ألعن أبوهم" (فيديو)

حماس : جاهزون لابرام صفقة تبادل أسرى لكن .. ؟

فيديو.. الرجوب: اتفقنا مع حماس على برنامج سياسي ولايوجد مرشح رئاسي لفتح حتى اللحظة