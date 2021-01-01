كومان يصدم جماهير برشلونة بتصريحاته بعد الريمونتادا ضد غرناطة

وكالات / سما /

واصل الهولندي رونالد كومان المدير الفني لبرشلونة الإصرار على عدم رفع سقف الطموحات بشكل كبير خلال الموسم الحالي، مؤكداً مرة أخرى أن فريقه ليس قادراً على المنافسة للفوز بثلاثية الدوري الإسباني ودوري أبطال اوروبا وكأس الملك.

وجاءت تصريحات كومان بعد الانتصار المثير الذي حققه برشلونة غرناطة في ربع نهائي كأس الملك، وذلك بعد أن كان الفريق خاسراً بهدفين نظيفين، ثم عادل النتيجة في الدقائق الاخيرة وانتصر في الأشواط الإضافية بخمسة أهداف مقابل ثلاثة.

وقال كومان في المؤتمر الصحفي الذي عقده عقب نهاية اللقاء “كنت أتحدث عن الفوز بالألقاب الثلاثة، الدوري والكأس ودوري الأبطال، نعم لا أعتقد أن هذا سيحدث، لكنني أثق بالفريق دائماً، لقد قمنا بتحسين أشياء كثيرة، خاصة في الشخصية، لقد أخذنا خطوة عملاقة للأمام”.

وأكد المدرب الهولندي أنه لم يفقد الأمل بالعودة عندما كان الفريق خاسراً بهدفين نظيفين من غرناطة، وأردف قائلاً “نعم لقد آمنت بذلك، لقد بذل اللاعبين جهداً لا يصدق، من الواضح أن تمديد المباريات يجعلنا نتعافى سريعاً، الفوز بهذا الشكل يعطينا دفعوه قوية”.

وتطرق كومان إلى سوء التوفيق الذي لازم برشلونة في مباراة اليوم، وقال “لقد كانت مباراة مثيرة بالكثير من الأشياء، لم نلعب جيداً في الدفاع، لكن يجب أن نبرز عقلية الفريق الذي تغلب على سوء الحظ”.