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موريتانيا تدعو المجتمع الدولي للتحرك لوقف الاستيطان

الخميس 04 فبراير 2021 09:15 ص / بتوقيت القدس +2GMT
موريتانيا تدعو المجتمع الدولي للتحرك لوقف الاستيطان



وكالات / سما /

دعت موريتانيا، المجتمع الدولي إلى التحرك لوقف عمليات الاستيطان والضم الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مشيدة بدعم الدول الإفريقية للقضية الفلسطينية العادلة.

جاء ذلك في كلمة لوزير الخارجية الموريتاني، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، خلال مشاركته، عبر اتصال مرئي، في الدورة العادية الثامنة والثلاثين للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي، التي تتم إدارة أعمالها على مدار يومين من أديس أبابا، وفق وكالة الأنباء الموريتانية الرسمية.

وأكد "ولد الشيخ أحمد" موقف بلاده الثابت في مناصرة الشعب الفلسطيني وحقه في دولته المستقلة، وعاصمتها القدس الشريف، طبقا لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، والمبادرة العربية للسلام (لعام 2002).

وأضاف: "يجب على المجتمع الدولي أن يسعى إلى وقف عمليات الاستيطان والضم المتواصلة، التي تجعل من تحقيق السلام أمرا مستحيلا".

وأشاد وزير الخارجية الموريتاني بـ"الدور الذي يلعبه الاتحاد الإفريقي في دعم القضية الفلسطينية العادلة".

#موريتانيا #الاستيطان #المجتمع الدولي

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