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الأردن .. رابط نتائج التوجيهي التكميلي 2021 حسب الاسم ورقم الجلوس

الخميس 04 فبراير 2021 08:50 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الأردن .. رابط نتائج التوجيهي التكميلي 2021 حسب الاسم ورقم الجلوس



عمان / سما

نشر موقع وزارة التربية والتعليم الأردنية، صباح اليوم الخميس، رابط نتائج التوجيهي التكميلي 2021 الدورة التكميلية لامتحان شهادة الثانوية العامة في جميع محافظات الأردن.

وأفادت وزارة التربية في بيان لها بأن رابط نتائج التوجيهي التكميلي 2021 حسب رقم الجلوس والاسم مرفق في الأسفل للأهالي وجميع الراغبين في الاستعلام عن النتيجة والدرجات.

وحسب المعلومات المتوفرة على منصات وزارة التعليم، فإن نتائج الدورة التكميلية للتوجيهي ستكون متاحة أمام الجميع عند الساعة 10 من صباح الخميس، داعية للحذر من بعض المواقع.

ولفتت الوزارة إلى وجود منصات إلكترونية تقوم بنشر أخبار حول تسريب نتيجة الامتحان التكميلي، منوهة إلى أنها غير دقيقة ولا بد من انتظار الإعلان الرسمي الصادر عنها فقط قريبا.

نتائج التوجيهي التكميلي 2021: اضغط هنا

ودعت الطلبة إلى الاحتفال بنتائج الثانوية العامة التكميلي لكن وفق الإجراءات والمعايير الوقائية اللازمة للحفاظ على سلامة المجتمع والأهالي من فيروس كورونا، متمنية التفوق للجميع.

ولم توضح الوزارة حول ما إذا كانت تعتزم عقد دورة تكميلية ثالثة للطلبة الذين لن ينجحوا في الدور الثاني الذي تقدم له الشهر الماضي ما يزيد عن مئتي ألف طالب وطالبة بكل المناطق.

وختمت التربية الأردنية بيانها بالتأكيد على أن "موقع tawjihi jo" على شبكة الإنترنت هو الوحيد المخول حاليا بنشر نتائج التوجيهي التكميلي 2021 وأسماء الناجحين في الدورة التكميلية.

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