موقع مغربي: مهنيون مغاربة يعولون على المزارات اليهودية لجذب السياح

وكالات

يراهن المهنيون المغاربة على تسريع وتيرة التطعيم ضد كورونا في المغرب وخارجه، لإنعاش أنشطة قطاع الخدمات السياحية بالمدن المغربية مع بداية الفصل الثاني من العام الجاري.

وقال موقع "هسبريس" المغربي إن قطاع السياحة يمر منذ بداية منتصف شهر مارس بظرفية صعبة بسبب تفشي فيروس كورونا، إثر فرض قيود صارمة على حركة الطيران، وإقدام معظم الدول على وقف الرحلات الجوية إلى جانب إغلاق الوحدات السياحية المغربية.

وأفاد الموقع المغربي بأن المهنيين يعلقون آمالا كبيرة على الأسواق الجديدة لإطلاق الموسم السياحي بالمغرب خلال النصف الأول من العام الجاري.

وأكد الخبير المغربي في مجال السياحة الزبير بوحوط في تصريح لـ"هسبريس" أن السوق الإسرائيلية تشكل واحدة من الأسواق السياحية التي يمكن للمهنيين المغاربة المراهنة عليها.

وأضاف أن "إسرائيل سجلت معدلات تلقيح ضد كورونا هي الأعلى والأسرع في العالم، وهناك تعطش كبير لليهود المغاربة المقيمين هناك من أجل القيام بزيارة سياحية للمملكة، ويتوجب على المهنيين المغاربة الإسراع بتحضير الأرضية المناسبة لاستقبال الأفواج السياحية، من خلال توفير خدمات تستجيب لمتطلباتهم الدينية والعقائدية".

وأشار إلى أن التوقعات تشير إلى إمكانية بلوغ 200 ألف سائح إسرائيلي، الذين سيأتون إلى المغرب غالبا من أجل زيارة المآثر التاريخية والمعالم الدينية اليهودية، وهو ما يستوجب من وكالات الأسفار المغربية وضع مسارات سياحية دينية مناسبة لهذه الفئة من السياح، حسب ما جاء على لسانه.

وأوضح أن الإسرائيليين يعتبرون من أكثر السياح إنفاقا، حيث يتجاوز معدل إنفاقهم الفردي ألف دولار لكل سائح مقابل أقل من 650 دولارا بالنسبة إلى السياح الأجانب الذين يقصدون المغرب من أوروبا على وجه الخصوص، وهو ما يؤكد على أهمية استقطاب أعداد متزايدة من السياح الإسرائيليين الذين تربطهم علاقات تاريخية مع المغرب.

المصدر: موقع "هسبريس" المغربي