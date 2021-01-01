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برايتون يصعق ليفربول بهزيمة مذلة في عقر داره ..فيديو

الخميس 04 فبراير 2021 12:44 ص / بتوقيت القدس +2GMT
برايتون يصعق ليفربول بهزيمة مذلة في عقر داره ..فيديو



لندن/سما/

مني ليفربول بهزيمة مذلة في عقر داره أمام ضيفه المتواضع برايتون بهدف وحيد، في اللقاء الذي جمعهما يوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الـ22 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

ويدين فريق برايتون بالفضل في انتصاره التاريخي لمهاجمه الكولومبي ستيفن ألزاتي، الذي أحرز هدف الفوز الوحيد له في الدقيقة 56 من عمر المباراة التي أقيمت على ملعب "أنفيلد".


وتوقف رصيد ليفربول حامل اللقب بعد هذه الهزيمة عند 40 نقطة، ويحتل المركز الرابع في جدول ترتيب "البريمير ليغ" متأخرا بفارق 7 نقاط عن المتصدر مانشستر سيتي، الذي يملك مباراة مؤجلة أيضا.

في المقابل، رفع برايتون رصيده بعد هذا الفوز إلى 24 نقطة، وتقدم إلى المركز الخامس عشر على سلم ترتيب الدوري

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