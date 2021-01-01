نتنياهو يعرض خطته للقضاء على الجريمة ومكافحة العنف في المجتمع العربي

القدس المحتلة /سما/

عرض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء اليوم الأربعاء، خطته للقضاء على الجريمة ومكافحة العنف في المجتمع العربي وكجزء من هذه الخطة سيتم إنشاء قسم شرطة جديد للتعامل مع القضاء على هذا العنف.

وقال نتنياهو في مؤتمر صحافي شارك فيه أيضا وزير الأمن الداخلي أمير اوحانا "ما يحدث في المجتمع العربي هو الإرهاب، إرهاب حفنة من المجرمين الذين يجعلون حياة الأهالي بائسة".

واضاف نتنياهو "سنتغلب على هذا الإرهاب، هناك تبادل للضربات وأحيانا تحدث أشياء مأساوية، وأحياناً يكون هناك ضحايا. الموت المأساوي لأحمد حجازي يؤثر علينا جميعا. أقدم تعازيّ لعائلته".

وبحسب الخطة المعروضة، سيتم استثمار نحو 100 مليون شيكل في عملية جمع الأسلحة وإنشاء مؤسسات مكافحة الحرائق وإنشاء مراكز للشرطة، كما كشف نتنياهو عن تعيين أهارون فرانكو الذي شغل منصب رئيس شرطة منطقة القدس، كمدير مشروع في هذه الخطة والتي ستشمل جميع أنشطة مكافحة الجريمة في المجتمع العربي.

من جانبه، هاجم رئيس القائمة المشتركة عضو الكنيست أيمن عودة نتنياهو، واعتبر خطة رئيس الوزراء الإسرائيلي تعد خدعة انتخابية على حساب ضحايا العنف العرب، وقال عودة في تغريدة عبر تويتر "خدعة انتخابية على ظهور القتلى العرب بعد أكثر من عقد من الوعود، 100 مليون فقط بدون خطة شاملة لاستنزاف مصادر دخل المنظمات الإجرامية، ومصادرة الأسلحة غير القانونية، وحماية أصحاب الأعمال المبتزين. نحن بحاجة إلى وقف النزيف ونتنياهو يقدم لنا ضمادة برعاية حزب الليكود".