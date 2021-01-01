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القنصل البريطاني يرحب بإعلان تخصيص لقاحات كورونا لصالح الأراضي الفلسطينية المحتلة

الأربعاء 03 فبراير 2021 10:05 م / بتوقيت القدس +2GMT
القنصل البريطاني يرحب بإعلان تخصيص لقاحات كورونا لصالح الأراضي الفلسطينية المحتلة



القدس المحتلة /سما/

 رحب القنصل البريطاني العام في القدس فيليب هول، بإعلان التحالف العالمي للقاحات والتحصين - جافي، بتخصيص 240,000 جرعة من لقاح أكسفورد / أسترازينيكا، و37,440 جرعة من لقاح فايزر بيونتيك لصالح الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وقال هول في بيان صحافي، "إن فيروس كورونا هو مرض مخيف عابر للحدود، لا أحد في مأمن حتى نكون جميعاً بمأمن".

وأضاف: "قامت المملكة المتحدة بالتعهد في وقت سابق بتقديم 1.3 مليار جنيه إسترليني كمساعدات لإنهاء جائحة كورونا في العالم في أسرع وقت ممكن، كما قدمت القنصلية البريطانية في القدس المعدات الوقائية للأزمة، إضافة إلى مجموعة من التدريبات للطواقم الطبية في الأراضي الفلسطينية المحتلة".

وأشار هول إلى أن المملكة المتحدة تعمل مع جميع شركائها الدوليين، بما في ذلك منظمة الصحة العالمية، بشكل مستمر وممنهج لتوفير استجابة عالمية سريعة لمواجهة الوباء.

وأوضح هول أن المملكة المتحدة تعهدت بتقديم 548 مليون جنيه إسترليني لصالح التحالف العالمي للقاحات والتحصين – جافي، للمساعدة في توفير مليار جرعة من لقاحات كورونا خلال العام الجاري.

وقال هول: "يسعدني جدًا سماع إعلان اليوم بتخصيص التحالف العالمي للقاحات والتحصين ما يقارب ربع مليون جرعة من لقاحات كورونا لصالح الأراضي الفلسطينية المحتلة"، مبينًا أن العدد النهائي المخصص للقاحات ليس نهائياً بعد، إلا أنها أخبار إيجابية تسمح لجميع الجهات المختصة بالبدء في التخطيط من أجل استلام اللقاحات.

#القنصل البريطاني #فيليب هول #التحالف العالمي للقاحات والتحصين #الاراضي الفلسطينية #لقاح كورونا

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