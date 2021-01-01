وفاة و350 إصابة بـ"كورونا" في صفوف الجالية الفلسطينية

رام الله / سما /

أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين، اليوم الأربعاء، تسجيل حالة وفاة، و350 إصابة جديدة بفيروس كورونا، في صفوف جالياتنا حول العالم، ما يرفع عدد الوفيات إلى 365 حالة وفاة، و12389 إصابة.

وأوضحت الخارجية في بيانها، أن سفارتنا والقنصلية العامة لدى المملكة العربية السعودية سجلت حالة وفاة جديدة اليوم في صفوف الجالية بسبب فيروس كورونا، للمواطن يوسف إبراهيم سليمان أبو شريعة (75 عاماً)، ليرتفع عدد حالات الوفاة إلى 111 حالة.

وأفاد فريق العمل المتخصص بمتابعة أوضاع الجالية في الولايات المتحدة الأميركية، بتسجيل 350 إصابة جديدة بفيروس كورونا بين صفوف الجالية في كل من ميتشغان، وشيكاغو، ونيويورك والينوي، ليرتفع عدد الاصابات إلى 9379 إصابة، فيما لم تسجل أية حالة وفاة جديدة بالفيروس في صفوف الجالية لليوم العاشر على التوالي ليبقى عدد حالات الوفاة 116.