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السفير جرادات يبحث مع وكيل وزارة الخارجية العمانية آخر المستجدات

الأربعاء 03 فبراير 2021 07:38 م / بتوقيت القدس +2GMT
السفير جرادات يبحث مع وكيل وزارة الخارجية العمانية آخر المستجدات



مسقط /سما/

بحث سفير دولة فلسطين لدى سلطنة عمان تيسير جرادات، اليوم الأربعاء، مع وكيل وزارة الخارجية العمانية للشوون الدبلوماسية، الشيخ خليف الحارثي، آخر المستجدات على الساحتين الفلسطينية والعربيه.

ووضع جرادات، الشيخ الحارثي في صورة الترتيبات المتعلقه باجراء الانتخابات التشريعية الجاري التحضير لها، والجهود المبذولة من القياده الفلسطينية لانجاحها، كخطوة اساسية لانهاء الانقسام، واعادة الوحدة الوطنية بشموليتها، كما تم التشاور بخصوص عقد الاجتماع الوزاري العربي في القاهرة يوم الثامن من الشهر الجاري.

من جهته، أكد الشيخ الحارثي موقف السلطنة وقيادتها الثابت إلى جانب حقوق الشعب الفلسطيني، والقضيه الفلسطينيه، وهو ما أكدت عليه الرسائل المتبادله بين السلطان هيثم بن طارق، والرئيس محمود عباس في الآونة الأخيرة.

#السفير جرادات #سلطنة عمان #فلسطين

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