لافروف: التطبيع مع إسرائيل يجب ألا يعيق عملية حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية

موسكو /سما/

عقد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، مع نظيره الأردني، أيمن الصفدي، مؤتمراً صحفياً في موسكو، وذلك بعد اجتماع ثنائي بين الطرفين، ناقشنا خلاله العديد من قضايا المنطقة وأبرزها الأزمة السورية والأوضاع في اليمن وليبيا وفلسطين والخليج، ومطالبة الأردن بتوفير اللقاح الروسي لشعبها؛ لموجهة فيروس (كورونا).



ونقلت وكالة (سبوتنيك) تصريحات وزيري الخارجية خلال المؤتمر الصحفي المشترك، حيث قال لافروف: "إن موسكو وعمان ناقشا الأوضاع في العراق وليبيا واليمن، وتهيئة الظروف للحوار في هذه البلدان"، مشيراً إلى "أن موسكو ترحب بالتطبيع بين إسرائيل، وبعض الدول العربية".



واعتبر لافروف، "أن التطبيع الإسرائيلي مع بعض الدول العربية يجب أن لا يعيق عملية حل الدولتين، وإقامة دولة فلسطينية"، معتبراً أن "المفوضات المباشرة بين إسرائيل وفلسطين، يجب أن تحظى بدعم من الرباعية الدولية، ومن العرب أنفسهم".



وأشار لافروف إلى أن موسكو وعمان ناقشا الأزمة السورية، ودور جامعة الدول العربية في حلها، مضيفاً: "ناقشنا الجهود المشتركة لتفعيل الأمن في الخليج، بما في ذلك في إطار المبادرة الروسية".

