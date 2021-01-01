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انتخابات الكنيست: "ييش عتيد" و"يمينا" يقدمان قائمتي مرشحيهما

الأربعاء 03 فبراير 2021 04:13 م / بتوقيت القدس +2GMT
انتخابات الكنيست: "ييش عتيد" و"يمينا" يقدمان قائمتي مرشحيهما



القدس المحتلة /سما/

بدأت الأحزاب المشاركة في انتخابات الكنيست بتقديم قوائم مرشحيها إلى لجنة الانتخابات المركزية اليوم، الأربعاء. وسيستمر تقديم القوائم حتى ساعات المساء، وستستأنف غدا بين الساعة الواحدة بعد الظهر والعاشرة مساء.

وبتقديم قوائم المرشحين، تتضح صورة المرشحين في الانتخابات في ظل زحمة الأحزاب الصغيرة والتي لا يتوقع تجاوزها نسبة الحسم، لكنها تسعى إلى التحالف مع أحزاب كبرى. وفي هذا السياق، كان حزب "ييش عتيد" وتحالف "يمينا" بين الذين قدموا قوائم المرشحين، اليوم، ليقطعوا بذلك احتمال ضم آخرين إليهم.

وكان يتوقع أن يقدم حزب "الإسرائيليين"، برئاسة رون حولدائي، قائمة مرشحيه اليوم، لكنه أرجأ ذلك. وفي الخلفية استطلاعات الرأي التي دلّت على عدم تجاوز هذا الحزب نسبة الحسم، وقرار رئيس حزب العمل، ميراف ميخائيلي، عدم ضم أحزاب إلى قائمة حزبها، وتعالي مطالب داخل حزبها بعدم تخصيص أماكن مضمونة في قائمة الحزب لحولدائي أو لعضو الكنيست عوفر شيلح، الذي انسحب من حزب "ييش عتيد". وتشير تقديرات إلى احتمال انسحاب حولدائي وحزبه من سباق الانتخابات.

ويترأس قائمة "ييش عتيد" رئيس الحزب، يائير لبيد، وحلّت عضو الكنيست أورنا بارفيفاي في المكان الثاني في قائمة المرشحين. وشملت القائمة أعضاء كنيست وغالبية المرشحين العشرين الأوائل دون تغيير.

ويرأس قائمة "يمينا" اليمينية المتطرف، عضو الكنيست نفتالي بينيت، وتليه عضو الكنيست أييليت شاكيد. وغالبية المرشحين هم وجوه جديدة على الكنيست، خاصة بعد انشقاق حزب "الوحدة القومية"، برئاسة عضو الكنيست بتسلئيل سموتريتش، عن "يمينا" وخوض الانتخابات بقائمة منفصلة متحالفة مع حزب "البيت اليهودي".

كذلك قدم حزب "كاحول لافان" قائمة مرشيحهم، التي بدا أنها لا تضم مرشحين مؤثرين وكمن يمكن أن يجذبوا ناخبين للتصويت لهذا الحزب، ربما باستثناء رئيس الحزب، بيني غانتس، الذي تراجعت شعبيته بشكل هائل في أعقاب انضمامه إلى حكومة بنيامين نتنياهو.

وأعلن رئيس الموساد الأسبق، داني ياتوم، عن انسحاب حزبه،"قدامى إسرائيل"، من سباق الانتخابات. وكان ياتوم قد دعا جميع أحزاب ما يسمى بـ"الوسط – يسار" إلى التحالف تحت قيادة لبيد. ولم تمنح الاستطلاعات أي إمكانية لياتوم بتجاوز نسبة الحسم.

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