القدس المحتلة /سما/

أفادت وسائل اعلام لبنانية بسماع دوي انفجار في أجواء منطقة الزهراني جنوب لبنان، مشيرا إلى أن الدوي ناتج كما تبيّن عن انفجار طائرة استطلاع إسرائيلية في أجواء جنوب لبنان.

يأتي ذلك، عقب يومين على إعلان "حزب الله" اللبناني اسقاط طائرة مسيرة إسرائيلية قرب الحدود الجنوبية.

وقال الحزب: "اخترقت محلقة تابعة للعدو الإسرائيلي من نوع (ماتريس - 100) معدلة إسرائيليا، عند الساعة العاشرة والنصف من صباح اليوم الاثنين، الأجواء اللبنانية داخل الخط الأزرق لمسافة 400 متر، حيث تصدى لها مجاهدو المقاومة الإسلامية بالأسلحة المناسبة وأسقطوها في محلة خربة شعيب في بلدة بليدا الحدودية جنوبي لبنان".

يتبع..