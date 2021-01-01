مشاهدة مباراة المريخ وأهلي شندي بث مباشر في الدوري السعودي 2021

الخرطوم / سما

أعلنت القناة الناقلة عن رابط مشاهدة مباراة المريخ ضد أهلي شندي بث مباشر المقررة اليوم الأربعاء 3 فبراير 2021 ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري السوداني الممتاز لكرة القدم.

مباراة المريخ وأهلي شندي مباشر تبث الساعة السابعة والنصف بتوقيت الخرطوم والقاهرة والقدس من ملعب دار الرياضة بأم درمان على قناة الملاعب الرياضية السودانية (sudan sport).

ويسعى المريخ إلى استعادة أمجاده والعودة إلى طريق الانتصارات، لا سيما إثر تعادله المخيب للأمال في الأسبوع الماضي مع فريق توتي الخرطوم الذي نجح في الخروج بنقطة ثمينة قبل أيام.

وما يعزز كفة أهلي شندي أنه تغلب على المريخ في آخر مواجهة جرت بينهما بهدف دون مقابل سجله اللاعب ياسر مزمل، وسبقها انتصار للمريخ (1-0) عن طريق النجم السوداني رمضان عجب.

مباراة المريخ السوداني اليوم مباشر:

ويأمل المريخ في خطف صدارة ترتيب الدوري السوداني هذه الليلة إذ يملك 14 نقطة بفارق الأهداف خلف الهلال ونقطة واحدة عن هلال الساحل الذي يحتل المركز الأول ولا يزال له لقاء قريبا.

أما أهلي شندي، فهو لم ينجح سوى في تحقيق تسع نقاط من ست مواجهات في المسابقة المحلية، لذلك يحتل المركز الثامن بفارق نقطة وحيدة أمام منافسيه حي الوادي نيالا وحي العرب بورتسودان.

وتجري مباراة المريخ وأهلي شندي بالتزامن مع مع لقاءات أخرى بالدوري السوداني، إذ يلعب هلال كادوقلي مع أهلي مروي، هلال الفاشر أمام الأبيض، حي العرب بورتسودان وأسنيم.