منصور عباس ينفصل عن القائمة المشتركة

القدس المحتلة / سما /

ذكرت قناة 12 العبرية، قبيل ظهر اليوم الأربعاء، أن منصور عباس رئيس حزب القائمة العربية الموحدة، أحد أحزاب القائمة العربية المشتركة في الكنيست الإسرائيلي، قرر الانفصال عن القائمة وخوض الانتخابات التي ستجري الشهر المقبل لوحده.

وبحسب القناة، فإن الاتصالات والاجتماعات التي جرت خلال الأيام والأسابيع القليلة، لم تسفر عن أي تقدم من أجل حل الخلافات بين عباس، وقادة الأحزاب الأخرى المشاركين في القائمة.

ووفقًا للقناة، فإن أحزاب الجبهة الديموقراطية للسلام والمساواة، والتجمع الوطني الديمقراطي، والحركة العربية للتغيير، ستخوض الانتخابات موحدة ضمن قائمة مشتركة.

ويدور الخلاف بين أحزاب القائمة الثلاثة، وحزب منصور عباس بسبب تقارب الأخير من بنيامين نتنياهو زعيم حزب الليكود، وهو ما ينفيه عباس الذي يضع العديد من الخطوط المتعلقة بعمل القائمة في الفترة المقبلة وتتعلق بقضايا سياسية واجتماعية واقتصادية.