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تيسلا تستدعي 135 ألف سيارة.. والسبب "خلل خطير"

الأربعاء 03 فبراير 2021 12:07 م / بتوقيت القدس +2GMT
تيسلا تستدعي 135 ألف سيارة.. والسبب "خلل خطير"



وكالات / سما /

وافقت شركة تيسلا المتخصصة في صناعة السيارات على استدعاء نحو 135 ألف سيارة في الولايات المتحدة من طرازين مختلفين لاحتوائهما على شاشات عرض باللمس قد لا تعمل.

وذكرت الإدارة الوطنية لسلامة المرور على الطرق السريعة، الثلاثاء، أن تيسلا وافقت على طلب استدعاء السيارات الذي قدمته السلطات الشهر الماضي.

وأضافت الوكالة الحكومية الأميركية أنه قدمت طلب الاستدعاء إلى تيسلا في 13 يناير الماضي، بعدما خلُصت بشكل مبدئي إلى أن السيارات من الطراز "إس" أعوام 2012 إلى 2015 والطراز "إكس" أعوام 2016 إلى 2018 تشوبها مشاكل متعلقة بالسلامة.

وقالت الوكالة إن عدم عمل الشاشات قد يتسبب في مشكلات خطيرة، مثل فقدان صور الكاميرا الخلفية والاحتياطية وتوقف أنظمة إزالة الضباب والجليد عن الزجاج الأمامي

وهذا ما قد يؤدي إلى "قد يقلص رؤية السائق عند سوء الأحوال الجوية".

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