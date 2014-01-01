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"سيمنس" ترفع توقعاتها عقب أرباح بالمليارات

الأربعاء 03 فبراير 2021 12:04 م / بتوقيت القدس +2GMT
"سيمنس" ترفع توقعاتها عقب أرباح بالمليارات



وكالات / سما /

يبدأ رولاند بوش تولي مهام منصبه كرئيس جديد لمجموعة "سيمنس" الألمانية العملاقة للصناعات الهندسية بدفعة داعمة عبر النتائج الإيجابية التي حققتها الشركة في الربع الأول من العام المالي.

وفي الربع الأول من السنة المالية، التي يتولى فيها بوش بالفعل المسؤولية التشغيلية، حققت المجموعة أرباحا قدرها 5ر1 مليار يورو، حسبما أعلن بوش اليوم الأربعاء.

وتزيد الأرباح بذلك بنسبة 38% عن نفس الفترة من العام السابق، والتي سبقت أزمة جائحة كورونا.

ويتسلم بوش رسميا قيادة المجموعة خلال انعقاد الاجتماع العام لها اليوم الأربعاء.

وفي ضوء البداية الجيدة، زادت سيمنس من توقعاتها للسنة المالية الحالية، حيث تتوقع الآن أن تنمو المبيعات بصورة أقوى وترتفع الأرباح إلى ما بين 5 و5ر5 مليار يورو. وكان التطور الإيجابي في الربع السابق، الذي استمر من تشرين أول/أكتوبر إلى كانون أول/ديسمبر، مدفوعا بشكل خاص بالتطور القوي في مجال أعمال الصناعات الرقمية.

وقال الرئيس التنفيذي المنتهية ولايته، جو كيزر : "أنا ممتن لأنني قادر على تسليم مثل هذه الشركة القوية إلى فريق الإدارة الجديد".

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