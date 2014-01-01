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البلوز يُحدد أهدافه الدفاعية في الميركاتو الصيفي

الأربعاء 03 فبراير 2021 11:27 ص / بتوقيت القدس +2GMT
البلوز يُحدد أهدافه الدفاعية في الميركاتو الصيفي



وكالات / سما /

يستهدف توماس توخيل، مدرب تشيلسي، تعزيز خط دفاعه خلال الانتقالات الصيفية القادمة، في ظل معاناة البلوز على الصعيد الدفاعي، حيث تلقى الفريق 23 هدفاً في الدوري الإنجليزي هذا الموسم.

وتعاقد تشيلسي في الصيف الماضي مع تياجو سيلفا لتدعيم دفاعه، وأصبح ركيزه أساسية في تشكيل البلوز بجانب كورت زوما، ولكن توماس توخيل يريد الرفع من جودة خط دفاعه، بالتعاقد مع مدافعين من الطراز الرفيع.

وبحسب صحيفة “بيلد سبورت” الألمانية، فإن تشيلسي يستهدف التعاقد مع مدافع بايرن ميونخ، ديفيد ألابا، بشكلٍ مجاني في الصيف القادم، رغم الأنباء التي أشارت إلى توقيع النجم النمساوي لريال مدريد.

وأضافت الصحيفة المذكورة، أن دالوت أوباميكانو مدافع لايبزيج، يتصدر كذلك قائمة المطلوبين في تشيلسي، حيث تبلغ قيمة كسر شرطه الجزائي حوالي 42 مليون يورو فقط، ومما لا شك فيه أن توماس توخيل هو من أوصى به.

وأوضحت، أن الاسم الثالث هو نيكلاس زوليه لاعب بايرن ميونخ، والذي خرج من حسابات المدرب هانز فليك بسبب حالته البدنية، حيث زاد وزنه خلال الأشهر القليلة الماضية جراء تعرضه لعدة إصابات متتالية.

#توماس توخيل #تشيلسي #الدوري الانجليزي #الميركاتو الصيفي

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