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ضاحي خلفان يكشف خطة إسرائيل لضرب إيران

الأربعاء 03 فبراير 2021 11:26 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ضاحي خلفان يكشف خطة إسرائيل لضرب إيران



وكالات

أثار ضاحي خلفان قائد شرطة دبي السابق، جدلا واسعا على تويتر، بتغريدة عن هجوم إسرائيلي محتمل على إيران.

وقال خلفان إن إسرائيل قد تنفذ هجوما على المفاعل النووي الإيراني، ويتعاطف معهم العالم، مشيرا في تغريدتين منفصلتين إلى أن ضرب المفاعل النووي الإيراني أسهل مما يتوقع البعض.

وجاء في التغريدة الأولى لخلفان: "إسرائيل قد تضرب المفاعل النووي الإيراني...وإذا أرادت فعلا فتدميره أسهل مما يتوقع البعض....بغارة شبح قبل الصبح تنهي كل شيء".

​وتابع في التغريدة الثانية حول خطة قيام إسرائيل بهذا الهجوم: "لكن في اليهود عادة متأصلة...أولا يبكون ويصيحون ويولولون..حتى العالم يتعاطف معهم..بعد ذلك ينفذون".

​وأمس قال وزير شؤون الاستيطان الإسرائيلي تساحي هنغبي، إن بلاده قد تضطر لتوجيه ضربة عسكرية لإيران بمفردها، لأن الولايات المتحدة يبدو أنها لن تفعل ذلك.

وبحسب موقع "تايمز أوف إسرائيل"، يرى هنغبي أن واشنطن لن تهاجم المنشآت النووية في إيران أبدا.

وأضاف أنه "يجب على إسرائيل أن تقرر ما إذا كانت ستقبل بإيران نووية، أو ما إذا كانت ستشن مثل هذه الضربة بمفردها".

وأوضح أن "إسرائيل ربما ستضطر إلى العمل بشكل مستقل لإزالة هذا الخطر".

وتابع: "من الممكن ألا يكون هناك خيار في المستقبل سوى مهاجمة إيران عسكريا، لافتا إلى أن إسرائيل لن تقبل بإيران مسلحة نوويا".

#ضاحي خلفان #اسرائيل #ايران

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