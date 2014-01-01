  1. الرئيسية
  2. الرياضة

فرصة أخيرة لفينسيوس جونيور في ريال مدريد

الأربعاء 03 فبراير 2021 11:18 ص / بتوقيت القدس +2GMT
فرصة أخيرة لفينسيوس جونيور في ريال مدريد



وكالات / سما /

يعيش البرازيلي فينيسيوس جونيور، نجم ريال مدريد الشاب، وضعية هي الأصعب له في مسيرته مع ريال مدريد، بعدما خرج من خطط مدربه الفرنسي زين الدين زيدان في الآونة الأخيرة.

وأصبحت فكرة مشاركة اللاعب في المباريات مستبعدة بعد تعافي البلجيكي إدين هازارد من اصابته ودخوله لتشكيلة الفريق الأساسية، ما يجعله على مقاعد الاحتياط لحساب نجم تشيلسي السابق.

ومع وجود شكوك حول مشاركة هازارد في مباراة ريال مدريد المقبلة ضد ويسكا يوم السبت المقبل، ضمن منافسات الدوري الإسباني، يحصل فينيسيوس على فرصة ربما تكون الأخيرة له في النادي الملكي من أجل اقناع المدرب زيدان بقدراته والحصول على ثقته من جديد.

ولن يجد زيدان خياراً أمامه سوى الدفع بفينيسيوس جونيور ضد ويسكا في ظل غياب لوكاس فاسكيز عن الفريق بداعي الإصابة، وهو ما اعتبرته شبكة ديفنسا سنترال الإسبانية، مساء الثلاثاء، فرصة أخيرة وفريدة من نوعها للبرازيلي كي يقنع مدربه.

وبالرغم من إعجاب زيدان من قبل بما يقدمه فينيسيوس، إلا أن البساط سُحب من تحت قدميه في النادي الملكي، لدرجة أن الفرنسي بدأ يرى زميله الشاب، رودريجو جويس، أكثر تكاملاً منه.

#فينسيوس جونيور #فينسيوس #ريال مدريد #زين الدين زيدان #هازارد

الأكثر قراءة اليوم

لأول مرة.. شاهد: الجيش المصري يكشف امتلاكه رسميا صواريخ سكالب الشبحية

حلس يتحدث عن ملف تفريغات 2005: إنهاء التقاعد المالي وراتب كامل عن شهر فبراير

ارتفاع طفيف في سعر صرف الدولار

مصر.. تفاصيل اغتصاب قاض كبير لفتاة ومطالبة "قاضي محاكمة القرن" بعقوبة شديدة

"والا": حماس تستخدم وسائل تكنولوجية لإسقاط الطائرات المُسيرة

تأهب عسكري في ضواحي بيروت ليلا ومسيرات إسرائيلية في الأجواء ..فيديو

إسرائيل: تراجع الإقبال على تطعيم كورونا بنسبة 50% ومئات اللقاحات في سلة المهملات!

الأخبار الرئيسية

الحية : حماس لم تحدد قراراً بشكل المشاركة في الانتخابات حتى اللحظة

الصحة بغزة تكشف عن عدد الاصابات والوفيات بفيروس "كورونا" خلال ال24ساعة الماضية

فيديو.. الرجوب: من يتحدث عن قائمة مشتركة مع حماس "مش داري وين الله حاطه"

الخارجية الأمريكية تعلن استئناف المساعدات الإنسانية للفلسطينيين

حماس توجه رسالة للمواطنين بشأن الانتخابات الفلسطينية... "نقف على مفترق طرق"