فرصة أخيرة لفينسيوس جونيور في ريال مدريد

وكالات / سما /

يعيش البرازيلي فينيسيوس جونيور، نجم ريال مدريد الشاب، وضعية هي الأصعب له في مسيرته مع ريال مدريد، بعدما خرج من خطط مدربه الفرنسي زين الدين زيدان في الآونة الأخيرة.

وأصبحت فكرة مشاركة اللاعب في المباريات مستبعدة بعد تعافي البلجيكي إدين هازارد من اصابته ودخوله لتشكيلة الفريق الأساسية، ما يجعله على مقاعد الاحتياط لحساب نجم تشيلسي السابق.

ومع وجود شكوك حول مشاركة هازارد في مباراة ريال مدريد المقبلة ضد ويسكا يوم السبت المقبل، ضمن منافسات الدوري الإسباني، يحصل فينيسيوس على فرصة ربما تكون الأخيرة له في النادي الملكي من أجل اقناع المدرب زيدان بقدراته والحصول على ثقته من جديد.

ولن يجد زيدان خياراً أمامه سوى الدفع بفينيسيوس جونيور ضد ويسكا في ظل غياب لوكاس فاسكيز عن الفريق بداعي الإصابة، وهو ما اعتبرته شبكة ديفنسا سنترال الإسبانية، مساء الثلاثاء، فرصة أخيرة وفريدة من نوعها للبرازيلي كي يقنع مدربه.

وبالرغم من إعجاب زيدان من قبل بما يقدمه فينيسيوس، إلا أن البساط سُحب من تحت قدميه في النادي الملكي، لدرجة أن الفرنسي بدأ يرى زميله الشاب، رودريجو جويس، أكثر تكاملاً منه.