زلزال قوي يضرب غرناطة قبل مواجهة برشلونة

وكالات / سما /

ضرب زلزال بقوة 3.5 درجة على مقياس ريختر مدينة غرناطة جنوب إسبانيا، مما خلف أضراراً مادية في بعض المباني، ودفع السكان لمغادرة منازلهم خوفاً من سقوطها على رؤوسهم.

وجاء الزلزال بعد سلسة من الهزات الارتدادية التي ضربت المدينة منذ الأسبوع الماضي، وقد تسبب في أضرار بالمنازل ومحلات السوبر ماركت، والمدارس وبعض المباني التراثية.

وشهدت مدينة غرناطة هزة أرضية جديدة قبل يوم واحد من المواجهة التي ستجمع بين برشلونة والفريق الأندلسي على ملعب لوس كارمينيس، مع العلم أن موجات من الزلازل ضربت هذه المدينة التي تقع في جنوب إسبانيا، منذ 23 يناير.

ويلتقي برشلونة وغرناطة في ربع نهائي كأس ملك إسبانيا، ولكن حتى الآن لا توجد أنباء عن إمكانية تأجيل اللقاء أو نقله إلى ملعب آخر، رغم الهزات الارتدادية التي تضرب مدينة غرناطة هذه الأيام.

وتأثرت مدينة غرناطة بهذا الزلزال، حيث شوهدت تشققات في عدد من الطرق، كما سقطت مبانٍ سكينة ومنشآت عامة، ووفق الصحافة الإسبانية، فإن المدينة الأندلسية شهدت 40 هزة ارتدادية منذ يوم السبت الماضي، وهو رقم مرشح للارتفاع في الأيام القادمة.