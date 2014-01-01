عالم يوناني: لقاح "سبوتنيك V" أظهر فعالية استثنائية بعد جرعة واحدة فقط

وكالات / سما /

قال البروفيسور اليوناني إلياس موسيالوس، إن لقاح "سبوتنيك V" الروسي المضاد لفيروس كورونا المستجد، أظهر فعالية استثنائية بعد جرعة واحدة فقط.

وذكر أنه تم تعيينه اعتبارا من مارس 2020، بقرار من رئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس، كممثل للحكومة اليونانية في المنظمات الدولية في مجال القضايا المتعلقة بفيروس كورونا.

وأضاف موسيالوس، في مقالة على صفحته في موقع "فيسبوك"، أن النتائج الأولى للمرحلة الثالثة من التجارب على اللقاح الروسي "سبوتنيك V" التي نشرت في المجلة الطبية البريطانية Lancet، تثبت فعاليته.

وقال: "بلغت فعالية هذا اللقاح، بعد 21 يوما من تلقي الجرعة الأولى، 91.6٪".

وذكر الخبير اليوناني، أن نتائج التجارب السريرية تظهر حماية قوية لهذا اللقاح الروسي أكثر من 87٪ لجميع الفئات العمرية للمشاركين في التطعيم، بغض النظر عن الجنس.

وقال: "يتضمن هذا التقرير المرحلي، مع المعطيات حول المرحلة الثالثة، النتائج لأكثر من 20000 مشارك، تم تطعيم 75٪ منهم باللقاح".

وأستعرض موسيالوس، في مقالته بشكل موجز آلية عمل اللقاح الروسي، المعروف أيضا باسم Gam-COVID-Vac، شرح نقاط اختلافه عن لقاح Oxford-AstraZeneca.

وقال: "في الماضي، كنت أشير إلى الفعالية العالية المتوقعة للقاح الروسي. لهذا السبب اعتبرت مهما جدا، عرض شركة AstraZeneca بخصوص استخدام نظام اللقاح المزدوج الجديد (باستخدام أحد الفيروسات الغدية المستخدمة في اللقاح الروسي)، بالتعاون مع معهد غاماليا الروسي".

في وقت سابق، قالت مجلة The Lancet العلمية الطبية إن نتائج المرحلة الثالثة من التجارب السريرية للقاح "سبوتنيك V" الروسي المضاد لفيروس كورونا أظهرت أن فعاليته تزيد عن تسعين في المئة.