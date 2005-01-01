شمولي يترك الحياة السياسية مؤقتًا ويستقيل من الحكومة الإسرائيلية

القدس المحتلة / سما /

أعلن وزير العمل الإسرائيلي ايتسيك شمولي من حزب العمل، اليوم الأربعاء، أنه قرر أخذ استراحة من الحياة السياسية والنظر في مواصلة طريقه السياسي لاحقًا.

وأوضح شمولي -كما نقل عنه موقع واي نت العبري- أنه سيستقيل من منصبه في الحكومة، مشيرًا إلى أن هذه هي الخطوة الصحيحة التي يجب القيام بها حاليًا.

وقال: "يجب أن يعرف القادة كيفية الاعتراف بأخطائهم، وتحمل المسؤولية".

وكانت زعيمة حزب العمل الجديدة ميراف ميخائيلي طلبت من شمولي، ووزير الاقتصاد عمير بيرتس الاستقالة من الحكومة، وفي حال الرفض أن يستقيلا من الحزب لرفضها بقاء حزبها بالحكومة الحالية.