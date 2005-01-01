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عروس سعودية تضع شرطا غريبا لإتمام الزواج

الأربعاء 03 فبراير 2021 10:09 ص / بتوقيت القدس +2GMT
عروس سعودية تضع شرطا غريبا لإتمام الزواج



وكالات

اشترطت فتاة في السعودية أثناء عقد قرانها إعطاءها الرقم السري لهاتف خطيبها أو وضع جهازه دون رقم لتتمكن من فتحه.

وعندما أخذ المأذون رأي خطيبها قبل تسجيل الشرط، رفض ذلك، معتبرا أن هذا الشرط تعد على حريته الشخصية، ولم يتم عقد النكاح بسبب إصرار الفتاة.

وبحسب صحيفة “الوطن” السعودية، أكد المأذون، صالح بخاري أن “الشروط مهما كانت من المخطوبة فيتم كتابتها بعد أخذ رأي الخاطب، وفي حالة الموافقة على الشروط يتم تدوينها في العقد إلكترونيا”، لافتا إلى أن هناك طلبات من قبل بعض الفتيات وصفها بالغريبة ومع ذلك نجد قبولا من بعض الأزواج، وفقا لصحيفة “الوطن”.

وأوضح بخاري أن من أكثر الشروط التي تطلب إكمال الدراسة، العمل، البيت الشرعي المستقل للزوجة، ومن أغربها شراء سيارات بمبالغ طائلة، وتوفير خادمة، وعدم منعها من القيادة، وهذه من أكثر الطلبات التي أصبحت في الآونة الأخيرة تشرط من قبل بعض الفتيات، كذلك اشتراط الفتاة بعدم الزواج عليها.

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