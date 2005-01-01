اسرائيل: 31 حالة وفاة و7919 إصابة بفيروس كورونا

القدس المحتلة / سما /

أصدرت وزارة الصحة الإسرائيلية هذا الصباح بياناتها الخاصة بتفشي فيروس كورونا . وأظهرت هذه البيانات انه تم خلال يوم أمس اجراء ما مجموعه 88,503 فحوصات للكشف عن فيروس كورونا لدى المواطنين.

وسجلت وزارة الصحة 7,919 إصابة جديدة بالكورونا خلال 24 ساعة الاخيرة وهو ما يشكل 9.3% من مجمل الفحوصات.

بينما ارتفعت حصيلة وفيات كورونا إلى 4888 حالة وفاة، بعد تسجيل 31 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.

ورغم الارتفاع في معدل الإصابة بالفيروس، لوحظ مؤخرا تراجعا بالإقبال على التطعيم ضد فيروس كورونا، حيث تلقى، أمس الثلاثاء، نحو 100 ألف مواطن التطعيم ضد فيروس كورونا، بينهم 70 ألفا حصلوا على الجرعة الأولى للتطعيم.

وجاء كذلك في بيانات وزارة الصحة ان مجمل الإصابات النشطة بفيروس كورونا في إسرائيل حاليا قد بلغ 73,707 إصابات، من بينها 70,740 مصابا يرقدون في بيوتهم فيما يرقد في المستشفيات 1,789 والباقي في فنادق مخصصة للحجر الصحي.

أما عدد الحالات التي تصنف على انها خطيرة فقد بلغ حاليا 1,074 حالة من بينها 292 مصابا يستعينون بأجهزة التنفس الاصطناعي بينما بلغ عدد الوفيات لغاية اليوم بسبب فيروس طورونا في إسرائيل 4,888 حالة.

في المقابل فقد بلغ عدد الذين الذين تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لكورنا حتى اليوم 3,236,859 وقد تلقى منهم 1,855,071 مواطنا الجرعة الثانية من اللقاح.